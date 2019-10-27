ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вишуканий вихід: Осадча та Горбунов вразили стилем і елегантністю у Відні

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.10.2019 - 20:12
Вишуканий вихід: Осадча та Горбунов вразили стилем і елегантністю у Відні
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Щаслива сімейна пара телеведучих показала нове фото з відпочинку в Австрії

Українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов не тільки працюють разом, але і звичайно ж відпочивають. В даний час вони знаходяться у Відні, де днями розповіли про несподівані зустрічі. Зараз же сімейна пара виклала нове елегантне фото в Instagram.

Осадча одягла красиве строге плаття, а Горбунов позує в чорному смокінгу. Фотографію вони зробили в шикарному п'ятизірковому готелі, який займає історичну будівлю в центрі Відня.

Вишуканий вихід: Осадча та Горбунов вразили стилем і елегантністю у Відні

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі захоплено відреагували на даний знімок і залишили свої коментарі.

  • Які ви красиві;
  • Юра привіт, а ви з Катею дуже класні;
  • Фотка клас;
  • Дуже красива пара;
  • Мої улюблені.

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що Осадча разом з Горбуновим часто діляться на своїх Instagram-сторінках щасливими моментами зі своїх поїздок. У Відні подружжя багато гуляло по місту. Крім того, збулася ще одна мрія телеведучої – вона побувала в музеї Бельведер, в якому знаходяться роботи відомих художників.

Раніше повідомлялося про те, що Осадча здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною іміджу. Справа в тому, що співачка приміряла на себе образ Мортиши Аддамс зі знаменитого фільму жахів "Сімейка Аддамс".

Радості багато не буває: Осадча зворушила прогулянкою з дворічним сином Ванею "Коли дружина готує": Юрій Горбунов зачарував душевним домашнім фото
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся