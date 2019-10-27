Вишуканий вихід: Осадча та Горбунов вразили стилем і елегантністю у Відні

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Щаслива сімейна пара телеведучих показала нове фото з відпочинку в Австрії

Українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов не тільки працюють разом, але і звичайно ж відпочивають. В даний час вони знаходяться у Відні, де днями розповіли про несподівані зустрічі. Зараз же сімейна пара виклала нове елегантне фото в Instagram.

Осадча одягла красиве строге плаття, а Горбунов позує в чорному смокінгу. Фотографію вони зробили в шикарному п'ятизірковому готелі, який займає історичну будівлю в центрі Відня.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі захоплено відреагували на даний знімок і залишили свої коментарі.

Які ви красиві;

Юра привіт, а ви з Катею дуже класні;

Фотка клас;

Дуже красива пара;

Мої улюблені.

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що Осадча разом з Горбуновим часто діляться на своїх Instagram-сторінках щасливими моментами зі своїх поїздок. У Відні подружжя багато гуляло по місту. Крім того, збулася ще одна мрія телеведучої – вона побувала в музеї Бельведер, в якому знаходяться роботи відомих художників.

Раніше повідомлялося про те, що Осадча здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною іміджу. Справа в тому, що співачка приміряла на себе образ Мортиши Аддамс зі знаменитого фільму жахів "Сімейка Аддамс".