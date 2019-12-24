Одна нога вже в 2020: Леся Нікітюк приголомшила трендовим новорічним вбранням

Леся Нікітюк вже активно готується до Нового 2020 року, і в тому числі підбирає собі вбрання. Нагадаємо, що співачка повернулася з насиченої поїздки в Китай якраз до свят - якраз залишилося небагато часу на підготовку. До речі, в Піднебесній Леді Ле не забула зайнятися шопінгом і приміряти яскраві вбрання а азіатському стилі - наприклад, фани прийшли в захват від її стильного лука в шовковій міні-сукні з принтом пітона. Тепер же красуня похвалилася трендовим святковим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram Леся опублікувала ефектний кадр, на якому вона зображена в стильному новорічному платті - верх вбрання складається з чорного корсета, який підкреслив пишний бюст артистки. Нижня ж частина - спідниця в підлогу сріблястого металевого відтінку з дуже високим розрізом.

На знімку Нікітюк впевнено йде вперед, дозволяючи помилуватися на свою "нескінченно" довгу ніжку - друга ж прихована подолом наряду.

"Одна нога вже у 2020му. Вгадайте які кольори треба одягати в новорічну ніч?? dress by #ѕамашила", - прокоментувала кадр теледіва.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле високо оцінили її лук і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

Ногища

Білий, срібний, золотий)

Красуня ))))))

Гарна нога і плаття

Красуня обажаю

Круто

Це все тому що довгі ноги!

Відвал голови. Леся - краса писана!!!!))))

Дуже красиво

Обожнюю вашу самоіронію і жіночність

Ого, ось це ніжки-циркулі

Шикарна жіночка

Красуня. Читала що повинні бути світлі тони білий, бежевий, срібло

Boy Boy легше дитинко

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в шкіряних легинсах стильно пройшлася по Києву.