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Одна нога вже в 2020: Леся Нікітюк приголомшила трендовим новорічним вбранням

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Ведуча продемонструвала ефектний святковий образ

Леся Нікітюк вже активно готується до Нового 2020 року, і в тому числі підбирає собі вбрання. Нагадаємо, що співачка повернулася з насиченої поїздки в Китай якраз до свят - якраз залишилося небагато часу на підготовку. До речі, в Піднебесній Леді Ле не забула зайнятися шопінгом і приміряти яскраві вбрання а азіатському стилі - наприклад, фани прийшли в захват від її стильного лука в шовковій міні-сукні з принтом пітона. Тепер же красуня похвалилася трендовим святковим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram Леся опублікувала ефектний кадр, на якому вона зображена в стильному новорічному платті - верх вбрання складається з чорного корсета, який підкреслив пишний бюст артистки. Нижня ж частина - спідниця в підлогу сріблястого металевого відтінку з дуже високим розрізом.

На знімку Нікітюк впевнено йде вперед, дозволяючи помилуватися на свою "нескінченно" довгу ніжку - друга ж прихована подолом наряду.

"Одна нога вже у 2020му. Вгадайте які кольори треба одягати в новорічну ніч?? dress by #ѕамашила", - прокоментувала кадр теледіва.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле високо оцінили її лук і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

  • Ногища
  • Білий, срібний, золотий)
  • Красуня ))))))
  • Гарна нога і плаття
  • Красуня обажаю
  • Круто
  • Це все тому що довгі ноги!
  • Відвал голови. Леся - краса писана!!!!))))
  • Дуже красиво
  • Обожнюю вашу самоіронію і жіночність
  • Ого, ось це ніжки-циркулі
  • Шикарна жіночка
  • Красуня. Читала що повинні бути світлі тони білий, бежевий, срібло
  • Boy Boy легше дитинко

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в шкіряних легинсах стильно пройшлася по Києву.

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