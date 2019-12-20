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Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву

Lite » Мода 20.12.2019 - 12:52
Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк також показала нову зачіску до новорічних свят

Леся Нікітюк після досить тривалої "китайської подорожі" повернулася в Києв - як раз до новорічних свят. Нагадаємо, що ще 8 грудня українська телеведуча вперше повідомила шанувальникам, що полетіла на відпочинок до Китаю. З далекої країни Нікітюк поспішала ділитися десятків оновлень. Забавно, що переважно нові пости Лесі були пов'язані з кулінарними експериментами. Приміром, українській красуні довелося спробувати голову селезня, суп з чорного ворона та його гнізда, пельмені з коров'ячого вимені та інші шокуючі європейця делікатеси. Звичайно ж, не забувала "Леді Ле" і свої стильні образи в азіатському стилі показувати. Особливо шанувальникам сподобався її стильний лук в шовковій міні-сукні з принтом пітона.

Повернувшись у Київ, Леся розпочала підготовку до новорічних свят. І першим ділом показала свій стильний повсякденний образ. Відповідні фото були опубліковані на сторінці ведучої в мережі instagram.

Так, Нікітюк продемонструвала стильний аутфіт на кожен день. На телеведучій - чорні легінси під шкіру, які підкреслюють її стрункі ніжки. Також картата сорочка, стьобана куртка і зелені замшеві черевики. З аксесуарів - руда сумка і панама від бренду DIOR, в якій Нікітюк вже неодноразово позувала раніше.

Свій новий пост Леся супроводила підписом з гумором:

“З першим снігом!!! Я вас привітаю пізніше.. А от всіх діток з Миколайчиком, а особливо мою маленьку А. Їй сьогодні 2 рочки ( на фото її нема, вона в сторіс)" - пише Нікітюк, маючи на увазі свою племінницю.

Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву

Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, також у сторіз Нікітюк показала і підготовку до свят. Телеведуча відвідала салон краси, де їй зробили красиву зачіску, завив волосся у великі локони. Коротенькі відео Леся записала під новорічні композиції.

Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву

Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву

А ось шанувальники Нікітюк поспішили прокоментувати її новий образ:

  • "Леся красуня"
  • "Ух яка"
  • “Класний прикид. Що не одягнеш все тобі до лиця"
  • "Красуня"
  • "Відмінна фігура"
  • "Леся яка ти гарна"

Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк у жакеті на голе тіло заінтригувала новим відео.

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