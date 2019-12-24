ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одна нога вже в 2020: Леся Нікітюк приголомшила трендовим новорічним вбранням

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.12.2019 - 13:28
Одна нога вже в 2020: Леся Нікітюк приголомшила трендовим новорічним вбранням
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча продемонструвала ефектний святковий образ

Леся Нікітюк вже активно готується до Нового 2020 року, і в тому числі підбирає собі вбрання. Нагадаємо, що співачка повернулася з насиченої поїздки в Китай якраз до свят - якраз залишилося небагато часу на підготовку. До речі, в Піднебесній Леді Ле не забула зайнятися шопінгом і приміряти яскраві вбрання а азіатському стилі - наприклад, фани прийшли в захват від її стильного лука в шовковій міні-сукні з принтом пітона. Тепер же красуня похвалилася трендовим святковим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram Леся опублікувала ефектний кадр, на якому вона зображена в стильному новорічному платті - верх вбрання складається з чорного корсета, який підкреслив пишний бюст артистки. Нижня ж частина - спідниця в підлогу сріблястого металевого відтінку з дуже високим розрізом.

На знімку Нікітюк впевнено йде вперед, дозволяючи помилуватися на свою "нескінченно" довгу ніжку - друга ж прихована подолом наряду.

"Одна нога вже у 2020му. Вгадайте які кольори треба одягати в новорічну ніч?? dress by #ѕамашила", - прокоментувала кадр теледіва.

Одна нога вже в 2020: Леся Нікітюк приголомшила трендовим новорічним вбранням

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле високо оцінили її лук і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

  • Ногища
  • Білий, срібний, золотий)
  • Красуня ))))))
  • Гарна нога і плаття
  • Красуня обажаю
  • Круто
  • Це все тому що довгі ноги!
  • Відвал голови. Леся - краса писана!!!!))))
  • Дуже красиво
  • Обожнюю вашу самоіронію і жіночність
  • Ого, ось це ніжки-циркулі
  • Шикарна жіночка
  • Красуня. Читала що повинні бути світлі тони білий, бежевий, срібло
  • Boy Boy легше дитинко

Одна нога вже в 2020: Леся Нікітюк приголомшила трендовим новорічним вбранням

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в шкіряних легинсах стильно пройшлася по Києву.

Відмінна фігура: Леся Нікітюк в шкіряних легінсах стильно пройшлася по Києву "Я її показала!" Нікітюк в жакеті на голе тіло заінтригувала новим відео
Новини України Леся Нікітюкобразведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся