"Одеська Барбі" дала поради, як ефективно ввійти в Новий рік

Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Дівчина радить зайнятися зовнішністю і поставити цілі

Відома українська модель і б'юті-блогер, яку багато хто знає як "одеська Барбі", Валерія Лук'янова вирішила обговорити з підписниками тему підготовки до Нового року. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася 8 порадами, серед яких як ті, що стосуються зовнішнього вигляду, так і саморозвитку.

Для початку Валерія закликає не відкладати все на потім і поліпшити свою зовнішність.

"8 важливих порад для правильного і ефективного входження в Новий Рік!

1. Не відкладайте зміни. Змінюватися треба зараз не чекайте НГ, починайте миттєво. Спирайтеся на хвилю мотивації тільки в перший момент, і пам'ятайте, що вона не триває довго, і коли вона піде, ви повинні потрапити в Потік. Робота над собою повинна почати приносити вам задоволення .



2 Займіться зовнішністю. Подивіться в дзеркало. Якщо ви не радієте своєму відображенню, і не посміхаєтесь самому собі в захопленні, тоді ви можете уявити, як на вас реагують інші. Ви повинні подобатися собі. Поставте мету і сплануйте, що ви хочете змінити в собі. Зовнішній вид ніщо інше як дзеркало внутрішнього стану. Я не вірю в силу великих мудреців, які не можуть контролювати свій апетит і стежити за своєю зовнішністю, яка може викликати огиду або жалість. Майже 100 відсотків випадків це говорить про відсутність сили волі і тільки підкреслює дисбаланс, який існує всередині. ( Зворотне твердження невірно, я ніколи не доводила, що прекрасна зовнішність гарантує чудовий внутрішній світ.) Як правило вона може бути, наприклад, лише продуктом молодості, але пройде небагато часу, і ваша внутрішня сутність позначиться на зовнішньому", - пише Лук'янова.

Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Також вона не забула і про догляд - за словами блогера, "про молодість потрібно думати ще будучи підлітком. Користуватися доглядаючою косметикою, живити шкіру, вибирати правильні продукти, привчати себе до дисципліни. Дисципліна працює краще, ніж мотивація".

Далі йдуть правила, що стосуються оточення людини і її внутрішнього світу.

"4. Приберіть з оточення людей, які тягнуть вас вниз. Неможливо зробити ривок і здійснити стрибок в принципово нову парадигму, поки ви оточені невдахами і не успішними обмеженими людьми, що на вас впливають своїм руйнівним прикладом. Якщо ж ці люди ваші родичі зведіть спілкування до самого допустимого пристойного мінімуму. З рештою краще рішуче і безболісно порвати. І за будь-яку ціну, хоча б віртуально знайдіть людей близьких вам по Духу.

5. Розбийте вашу життя в розумній пропорції на 5 сфер, умовно це -



1 зовнішність, здоров'я, фігура

2 самоосвіта та пошук шляхів розвитку

3 творчу конструктивну працю

4 духовність, медитація

5 спілкування в колі надихаючих і сильних людей

Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

6. Важливо!!! Всі зміни повинні бути вимірювані. Після мого останнього вебінару, в рамках індивідуальної роботи з постановки аскез, обітниць і швидкому досягненню цілей з учасниками я помітила, що більшість ставлять собі завдання з розряду обтічних, наприклад - "стати краще, духовно розвиватися, почати читати книги, зайнятися фігурою, харчуванням".

В моєму розумінні вимірювання повинні бути, наприклад, такими

1 прочитати 100 книг,

2 пройти 20 уроків такого курсу,

3 вивчити 300 нових слів іноземної мови,

4 щотижня виконувати 5-6 тренувань по 8 суперсетів, 15 повторень. ( навіть завдання проводити 1 годину щодня у спортзалі звучить неправильно, у залі можна нічого не робити, ми часто можемо спостерігати, як дівчата розтягуються сидять в телефоні все тренування) .

7. Цілі повинні бути глобальними, швидкими і невідворотними. Знову ж таки в рамках індивідуальної роботи я іноді бачу що люди пишуть таку мету наприклад знайти - 5 000 рублів, накопичити через 2 роки на поїздку в санаторій, через 10 років можливо переїхати в іншу країну. Але це не може бути Великою метою. Хочеш потрапити в паркан - цілься в небо, хочеш потрапити в небо, цілься в космос! Якщо ви будуєте плани по захопленню світу, то коли ви почнете їх реалізовувати ви як мінімум станете хоча б дуже забезпеченою людиною, а всі ваші помисли будуть направлені ще вище", - мовить модель.

Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Наостанок вона пропонує весь час займатися чимось корисним.

"8. Поєднуйте різні види корисної діяльності. Нехай ваш відпочинок буде просто зміною активності. А дещо можна робити і одночасно.

Як у моєму проекті - Читання - Біг - Саморозвиток. Коли ми під час фізичних навантажень привчилися слухати корисні аудіо лекції, причому на прискореної перемотування, змушуючи мислення прискорюватися в рази. Не дозволяйте вакууму заповнювати ваше життя, в ній не повинно бути місце інфо шуму ( читання світських новин, тб, і small talk, порожні безпредметні розмови з обивателями, развлекатльный контент ютуба). Є спеціальні програми, що дозволяють блокувати небажані сайти і додатки, використовуйте їх", - підсумувала Лук'янова.

Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

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