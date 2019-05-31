Ввела новий тренд: Леся Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою

Телеведуча в черговий раз похвалилася тонким почуттям стилю
Леся Нікітюк останнім часом все частіше і частіше балує своїх шанувальників стильними виходами. Особливо з початком зйомок свіжих випусків популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Зазначимо, що українська телеведуча ледь не щодня в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці хвалиться яскравими образами. Іноді навіть по кілька разів на день!
І ось, новий день – черговий образ. Так, на своїй сторінці Нікітюк опублікувала знімок, на якому позує в досить несподіваному образі. Вірніше – комбінації одягу.
На ведучій – довга вільна сорочка в смужку блакитного і білого кольорів. А також – ультра короткі джинсові шорти. Довершує образ синій пояс, який вигідно підкреслив тонку талію Нікітюк; лаконічні прикраси, легкий макіяж і недбалий хвостик на потилиці.
При цьому зверніть увагу, як оригінально Леся комбінує одяг. Телеведуча заправила сорочку в шорти, щоб її краї визирали. Вийшло незвично і дійсно стильно.
Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники ведучої поспішили залишити свої відгуки з приводу її нового образу:
До речі, довжина міні – улюблена комбінація Лесі Нікітюк. Телеведуча дуже часто підбирає для своїх образів короткі шорти.
Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото. Українська телеведуча несподівано перевтілилася в супергероїню американських коміксів - Супержінку. Шанувальники Лесі прийшли в невимовний захват від перевтілення своєї улюблениці.
Також до цього Нікітюк блиснула стильним образом в морквяному жакеті і лосинах на зйомках нового шоу.