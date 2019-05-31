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Ввела новий тренд: Леся Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою

Lite » Мода 31.05.2019 - 14:26
Ввела новий тренд: Леся Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча в черговий раз похвалилася тонким почуттям стилю

Леся Нікітюк останнім часом все частіше і частіше балує своїх шанувальників стильними виходами. Особливо з початком зйомок свіжих випусків популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Зазначимо, що українська телеведуча ледь не щодня в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці хвалиться яскравими образами. Іноді навіть по кілька разів на день!

І ось, новий день – черговий образ. Так, на своїй сторінці Нікітюк опублікувала знімок, на якому позує в досить несподіваному образі. Вірніше – комбінації одягу.

На ведучій – довга вільна сорочка в смужку блакитного і білого кольорів. А також – ультра короткі джинсові шорти. Довершує образ синій пояс, який вигідно підкреслив тонку талію Нікітюк; лаконічні прикраси, легкий макіяж і недбалий хвостик на потилиці.

При цьому зверніть увагу, як оригінально Леся комбінує одяг. Телеведуча заправила сорочку в шорти, щоб її краї визирали. Вийшло незвично і дійсно стильно.

Леся Нікітюк

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники ведучої поспішили залишити свої відгуки з приводу її нового образу:

  • "Красуня!"
  • "Найкраща, якій немає рівних. Шикарна"
  • "Леся, ти знову новий тренд в моді започаткувала?! Хто більше натягне сорочку))"
  • "Леся, крутий образ!"
  • "Леся Ви сама-сама гарна у світі!"
  • "Взимку пальто в штани, Леська, не забудь)"
  • "Вау, яка красуня"
  • "Яка ж красива, дуже оригінально!"

До речі, довжина міні – улюблена комбінація Лесі Нікітюк. Телеведуча дуже часто підбирає для своїх образів короткі шорти.

Леся Нікітюк в міні-шортах

Нікітюк

Ввела новий тренд: Леся Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото. Українська телеведуча несподівано перевтілилася в супергероїню американських коміксів - Супержінку. Шанувальники Лесі прийшли в невимовний захват від перевтілення своєї улюблениці.

Також до цього Нікітюк блиснула стильним образом в морквяному жакеті і лосинах на зйомках нового шоу.

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Новини України Леся Нікітюктелеведущая
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