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Навчили мама і тітка: Регіна Тодоренко здивувала хуліганським репертуаром (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.09.2019 - 13:56
Навчили мама і тітка: Регіна Тодоренко здивувала хуліганським репертуаром (відео)
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко зазначила, що таку пісню чула від мами і тітки

Регіна Тодоренко досить часто ділиться з шанувальниками не тільки своїми "ТВ-досягненнями", але також і іншими талантами. Все ж Тодоренко - не тільки відома ведуча, але також і співачка. При цьому на своїй сторінці в мережі instagram Тодоренко з задоволенням ділитися різними "творчими" моментами життя. Приміром, не так давно Тодоренко показала фото з гарячим красенем!

А один з недавніх постів Регіни дійсно повеселив мережу. На опублікованому відео Регіна співає "хуліганську одеську пісню". В цей час Влад Топалов підіграє коханій на гітарі. Відзначається, що відео було записано під час зйомок нового випуску шоу Тодоренко - "П'ятниця з Регіною".

“Все-таки дівчинку з селища Котовського забрати можна, а от селище Котовського з дівчинки НІКОЛИ! Цієї одеської хуліганистої пісні мене навчили мої мама і тітка) Тільки вони могли посіяти цей шедевр у моїй тендітній дитячій голові. #регинатодоренко #владтопалов Пи.Си.: у новому сезон будемо намагатися кликати ще і зірок світового рівня! І нехай все вийде)" - пише Регіна.

А співає Регіна жартівливу "Пісню про дерев'яну ногу".

Відео: instagram.com/reginatodorenko

Шанувальники Тодоренко також поспішили оцінити оригінальну композицію:

  • "Ну і репертуар!)"
  • "Молодці, дуже добре вийшло Відмінно геніально талант"
  • “Регіна артистка від природи!!! Агонь!!"
  • "Дуже імпульсивно"
  • "Регіна, у тебе прекрасний голос!"
  • "Ви неймовірна"
  • "Сімейна ідилія, коли на одній хвилі"
  • "Парочка та ще"
  • “Регіночка, молодець!!! Браво! Кілька раз прослухала"

Навчили мама і тітка: Регіна Тодоренко здивувала хуліганським репертуаром (відео)Навчили мама і тітка: Регіна Тодоренко здивувала хуліганським репертуаром (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Тодоренко розкрила секрет тривалих щасливих відносин. За словами телеведучої, в гримерці у них з колегами зайшла розмова про те, у чому секрет щасливого шлюбу. Забавно, що навіть Влад Топалов не зміг стриматися і також залишив коментар під новим постом своєї дружини.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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