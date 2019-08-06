ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Очей не відірвати: Леся Нікітюк заворожила красотами України на незвичайному фото

Lite » Стиль життя 06.08.2019 - 11:26
Очей не відірвати: Леся Нікітюк заворожила красотами України на незвичайному фото
Леся Нікітюк (фото: .instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам Нікітюк не складно було вгадати місцевість

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує колесити по всій Україні в пошуках цікавих місць і кулінарних шедеврів. Нагадаємо, що на даний момент Нікітюк повністю присвятила себе новому довгоочікуваному проекту. Особливо довгоочікуваним він був для шанувальників телеведучої, які ще пам'ятають Лесю в проекті "Орел и Решка"... Так, нещодавно Нікітюк звернулася до прихильників з важливою заявою – вона повертається у тревел! І через якийсь час Нікітюк розповіла про новий проект про подорожі по Україні під назвою "LeМаршрутка" на "Новому каналі".

Тепер Нікітюк з завидною частотою публікує нові фото і десятки відео у себе в сторіз з різних куточків України. Не "пройшла стороною" нова програми і село Панівці в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

Так, на своїй instagram-сторінці Леся опублікувала дуже яскраве фото, яке було зроблено, судячи з усього, з допомогою дрона. Леся сидить на обриві незавершеного кам'яного мосту. Будівництво якого стартувало в 1916 році, але так і не було завершено.

"Вгадуємо місце на фото #mycountry #love#Leмаршрутка #леся #soon #usaid" – підписала яскравий знімок Нікітюк.

Очей не відірвати: Леся Нікітюк заворожила красотами України на незвичайному фото

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі відразу ж почали вгадувати місцевість. Однак невдовзі з'явилися "знавці", які розсекретили "таємницю" фотографії від Нікітюк.

  • "Кам'янець-Подільський с. Панівці"
  • "Найдовгобудніший залізничний міст через Смотрицький каньйон в Панівцях. Дуже цікава історія будівництва його"
  • "Це знаходиться в с. Панівці Кам'янець-Подільського рн. Недобудований жд міст"
  • "Побыть на едине иногда полезно"
  • "О май гад))) краса"

Очей не відірвати: Леся Нікітюк заворожила красотами України на незвичайному фото

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, до цього Леся Нікітюк здивувала зухвалим образом в леопардових велосипедках. Саме в такому незвичайному, але стильному вбранні ведуча прогулялася по Кам'янець-Поддільському. Свій образ Леся доповнила об'ємною курткою з леопардовими вставками.

А ще раніше Нікітюк вже показувала кумедне фото цього образу. Тільки тоді українська ведуча позувала у загороді з вівцями!

"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд", - пожартувала тоді Нікітюк.

"Естетичне задоволення": Маша Єфросиніна потрясла завидною розтяжкою "Я щаслива", 35-річна Катя Осадча підкорила стрункістю в купальнику
Новини України Леся Нікітюктелеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся