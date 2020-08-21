В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила романтикою в саду

Подружжя влаштували гарячу фотосесію біля басейну
Українська телеведуча Лілія Ребрик вже 9 років заміжня за хореграфом і танцівником Андрієм Диким, з яким познайомилася на паркеті шоу Танці з зірками. Незважаючи на такий солідний подружній стаж і наявність двох дітей, вони змогли зберегти пристрасть і романтику у своїх відносинах.
Так, Лілія та Андрій влаштували собі романтичний вечір в саду свого заміського будинку і зробили жаркі фото біля басейну. Ліхтарі додали кадрам особливої атмосферності.
На фото ведуча похвалилася гнучкістю, завмерши в танцювальному русі, а коханий чоловік міцно стискає її в обіймах.
Для вечора для двох Ребрик вибрала елегантне біле плаття-міді на бретелях, відмовившись від взуття та макіяжу. Вдома теледіва часто ходить в зручному одязі і без косметики і укладання. Андрій Дикий позував у світло-блакитній сорочці, джинсах і білих кросівках. Пара щасливо посміхалася і виглядала дуже закоханою.
Лілія Ребрик зворушила романтикою з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Люблю", – лаконічно підписала зворушливі фото Лілія.
Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і побажаннями щастя.
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