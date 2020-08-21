ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила романтикою в саду

П'ятниця 21 серпня 2020 15:32
В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила романтикою в саду
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Подружжя влаштували гарячу фотосесію біля басейну

Українська телеведуча Лілія Ребрик вже 9 років заміжня за хореграфом і танцівником Андрієм Диким, з яким познайомилася на паркеті шоу Танці з зірками. Незважаючи на такий солідний подружній стаж і наявність двох дітей, вони змогли зберегти пристрасть і романтику у своїх відносинах.

Так, Лілія та Андрій влаштували собі романтичний вечір в саду свого заміського будинку і зробили жаркі фото біля басейну. Ліхтарі додали кадрам особливої атмосферності.

На фото ведуча похвалилася гнучкістю, завмерши в танцювальному русі, а коханий чоловік міцно стискає її в обіймах.

В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила романтикою в саду

Для вечора для двох Ребрик вибрала елегантне біле плаття-міді на бретелях, відмовившись від взуття та макіяжу. Вдома теледіва часто ходить в зручному одязі і без косметики і укладання. Андрій Дикий позував у світло-блакитній сорочці, джинсах і білих кросівках. Пара щасливо посміхалася і виглядала дуже закоханою.

В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила романтикою в саду

Лілія Ребрик зворушила романтикою з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Люблю", – лаконічно підписала зворушливі фото Лілія.

Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і побажаннями щастя.

  • Дууууууууже гарні
  • Яка гарна пара. Щастя благополуччя кохання всього самого найкращого
  • Які Ви гарні
  • Я Вас і вашу родину обожнюю, шалено щаслива сім'я
  • Які ви чудові
  • Це любов
  • Ви чудова пара нехай ГОСПОДЬ Вас бі пилі!!
  • Боже мій, ну які ж Ви гарненькі!
  • Який у вас гарний і романтичний двір
  • Позитивно, щасливо, закохано і гарно
  • Як круто, що сім'я створена в Любові щастя вам!!! Ви надихаєте не погоджуватися на менше
  • Красиві))
  • Як ніжно і гармонійно, просто ууухххх...

В обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила романтикою в садуВ обіймах коханого: Лілія Ребрик підкорила романтикою в саду

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше смілива Лілія Ребрик вразила кардинальною зміною іміджу і кольору волосся.

А ще Лілія Ребрик в сукні з пікантним декольте здивувала визнанням і розповіла, скільки грошей їй потрібно для комфортного життя.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Лілія Ребрикобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся