Не впізнаи: Лілія Ребрик підкорила кардинльною зміною іміджу

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведучу порівняли з героїнею відомого фільму

Лілія Ребрик за експерименти! Вона любить приміряти на себе нові ролі як на театральних підмостках, так і готова до змін у житті. Ведуча не дає прихильникам занудьгувати і для багатьох з них є прикладом справжньої жінки, професіонала своєї справи, дружини і мами. Але ось чого від неї підписники в Instagram не очікували, як це радикальної зміни іміджу. І Лілія їх здивувала!

Ведуча постала на фото з яскраво-вогненним волоссям під каре і різнокольоровим райдужним макіяжем. На губах грала фіолетова помада, а на очах - рожеві, сині і жовті тіні.

"Жінка така різна! Сьогодні Білявка, завтра - брюнетка, а следующего місяця - Взагалі руденька! Знаходьте у собі силу и смілівість змінюватіся и буті різною!" - підписала фото вона.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях прихильники порівняли Лілію з головною героїнею фільму Люка Бессона "5 елемент".

Прям жінка 5 елемент

Несподівано, але вам йде

Ві ну дуже гарна

Ліля, тут ви дуже схожі на Анастасію Стоцьку. Але навіть за яскравим чином і сміливим мейкапом не сховати вашу красу душі

Ліля, Вам дуже личить

Класнюча

Я всегда різна: то з червоного кольору волосся, то з Рожеве. Лілю, Ви неперевершена в любих образах

Вогник

Ліля, ну вас не впізнати!

Вау, яка Ви класна!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше опублікувала рецепт смачного крем-десерту з меду.