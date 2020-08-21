В объятиях любимого: Лилия Ребрик покорила романтикой в саду

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Супруги устроили горячую фотосессию у бассейна

Украинская телеведущая Лилия Ребрик уже 9 лет замужем за хореграфом и танцовщиком Андреем Диким, с которым познакомилась на паркете шоу Танцы со звездами. Несмотря на такой солидный супружеский стаж и наличие двоих детей, они смогли сохранить страсть и романтику в своих отношениях.

Так, Лилия и Андрей устроили себе романтический вечер в саду своего загородного дома и сделали жаркие фото у бассейна. Фонари добавили кадрам особой атмосферности.

На фото ведущая похвасталась гибкостью, замерев в танцевальном движении, а любимый муж крепко сжимает ее в объятиях.

Для вечера дял двоих Ребрик выбрала элегантное белое платье-миди на бретелях, отказавшись от обуви и макияжа. Дома теледива часто ходит в удобной одежде и без косметики и укладки. Андрей Дикий позировал в светло-голубой рубашке, джинсах и белых кроссовках. Пара счастливо улыбалась и выглядела очень влюбленной.

Лилия Ребрик растрогала романтикой с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Люблю", – лаконично подписала трогательные фото Лилия.

Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями и пожеланиями счастья.

Дууууууууже гарні

Яка гарна пара. Щастя благополуччя кохання всього самого найкращого

Які Ви гарні

Я Вас и вашу семью обожаю, безумно счастливая семья

Які ви чудові

Это любовь

Ви чудова пара нехай ГОСПОДЬ Вас би пиле!!

Боже мой, ну какие же Вы хорошенькие!

Какой у вас красивый и романтичный двор

Позитивно, щасливо, закохано і гарно

Як круто, що сім'я створена в Любові. щастя вам!!! Ви надихаєте не погоджуватися на меньше

Красивые))

Как нежно и гармонично, просто ууухххх...

Скриншот комментариев

Напомним, ранее смелая Лилия Ребрик поразила кардинальной сменой имиджа и цвета волос.

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