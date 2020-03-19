Обслуговування на вищому рівні: Дженніфер Лопес перетворила дітей у "мобільну прислугу" на період карантину

Дженніфер Лопес продовжує ділитися інформацією про те, як проводить карантин. Так, співачка показала кумедне домашнє відео, де фігурують її рідні: коханий співачки і її майбутній чоловік – 44-річний Алекс Родрігес, а також син – 12-річний Максиміліан. У короткому ролику Макс везе Алексу напій на підносі, наливає його, кружляючи на одному місці, а після танцює і стрибає в басейн. «Ми не можемо ходити в якісь ресторани або куди-небудь ще, але обслуговування та розваги тут досить хороші», – написала Дженніфер.

Алекс і Макс (відео: instagram.com/jlo)

Позитивне і сонячне відео неймовірно порадувало посідовувачів Лопес. «Він такий гарненький! Це так весело», «Ха-ха-ха, я люблю це», «Макс такий милий», «Це дуже мило! Макс – він такий красунчик», – не втомлюються сипатися радісні і захоплені коментарі...

Нагадаємо, співачка часто робить позитивні пости, щоб підтримати своїх фоловерів. Так, вона радувала їх стильними знімками з нової зйомки. А вчора, 18-го березня, написала, що, на її думку, слід робити в ці часи. «У нас зараз багато в головах. Але не забудьте подбати про себе. Медитувати. Рухатися. Молитися. Зробіть щось зі своїм часом і залишайтеся позитивними в цей страшний період», – написала співачка під фото.

Дженніфер з дітьми (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, в родині співачки підростає двоє її дітей: близнюків Максиміліана Девіда і Емму Мерибел Дженніфер народила в попередньому шлюбі зі співаком Марком Ентоні. Діти успадкували таланти своїх батьків – як син, так і дочка дуже артистичні і напевно зроблять кар'єру в шоу-бізнесі. Так, дівчинка вже встигла зробити перші кроки в цьому напрямку. Вона виступила разом з Дженніфер Лопес на концерті на честь Супербоула-2020. У Алекса також є діти від попередніх шлюбів.