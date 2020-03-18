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Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонах

Lite » Мода 18.03.2020 - 22:33
Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонах
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка показала нове гаряче фото

Дженніфер Лопес, як і багато знаменитостей, вирішила не залишатися осторонь від проблеми коронавіруса. Співачка намагається внести свій внесок у мир і спокій серед її фоловерів, радуючи їх стильними кадрами з нових зйомок. Також 50-річна зірка закликає не сумувати і навіть на домашньому карантині знайти собі гідне заняття.

Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонах

Зірка продемонструвала новий кадр з зйомок (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому на сторінці Лопес в Instagram з'явилося чергове фото, де вона поділилася новими думками. Дженніфер позує в яскраво-помаранчевому топі і з яскравим макіяжем. Доповнює картину мокра укладка і великі аксесуари. Вона тримає пальці біля скронь, задумливо дивлячись у камеру. Підпис вона зробила відповідний – мудрий і глибокий.

Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонахСпівачка продовжує підкорювати мережу (фото: instagram.com/jlo)

«У нас зараз багато в головах. Але не забудьте подбати про себе. Медитувати. Рухатися. Молитися. Зробіть щось корисне зі своїм часом і залишайтеся позитивними в цей страшний час», – написала співачка під фото.

Шанувальники подякували своъй улюбленый співачцы, підтримавши її в коментарях. Багато хто відзначив, що зірка – справжнє джерело натхнення в цей нелегкий час. Зрозуміло, не обійшлося і без розмов, як чудово виглядає 50-річна знаменитість.

  • Чудова королева
  • Ти теж! Бережи себе! Я збираюся сидіти вдома і дивитися твої фільми
  • Чудова
  • Я сподіваюся, ти в порядку і безпецы, мама. Люблю тебе дуже сильно. Бережи себе. Ми потребуємо тобе
  • Ти моє найбільше натхнення

Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонах

Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонах

Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонах

Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонах

Неймовірна: Дженніфер Лопес підкорила мережу спокусливим образом в соковитих тонах

Коментарі до посту співачки (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

До речі, майбутній чоловік співачки – Алекс Родрігес – також висловив свою думку про паніку і способи боротьби з нею. Він зробив пост у своєму мікроблозі, де позує в строгому діловому образі. Серйозність виразу його обличчя говорить про те, що він має намір сказати щось важливе.

«У такі часи природно і легко панікувати і жити в страху. Будь ласка, будь ласка, поборіть це бажання. Це не означає, що вас це не повинно хвилювати. Аж ніяк ні. Будьте розумними. Будьте обережними. Будьте в курсі. Будьте милостиві. Робіть абсолютно всі ці речі. Страх поширюється швидше, ніж будь-який вірус. Спадна економічна спіраль – тому підтвердження. Будьте сильними, все. Зробіть свою належну обачність, але залишайтеся сильними. Допоможіть тим, хто цього потребує. Ми всі порушені цим!», – написав екс-бейсболіст і бізнесмен.

50-річна Дженніфер Лопес в лосинах з пікантним принтом блиснула спокусливими формами Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою
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