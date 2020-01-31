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Ефектні і щасливі: Дженніфер Лопес і Шакіра блищать на прес-конференції Super Bowl 2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2020 - 14:51
Ефектні і щасливі: Дженніфер Лопес і Шакіра блищать на прес-конференції Super Bowl 2020
Шакіра і Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачки готові до виступу

Дженніфер Лопес незабаром чекає без перебільшення одне з найважливіших виступів в її кар'єрі. 50-річна зірка візьме участь у шоу на честь СупрБоула. Подія відбудеться вже зовсім скоро – 2-го лютого. І між виснажливими репетиціями діва намагається розповідати про майбутню подію і показувати свої нові образи. Днями Лопес вже продемонструвала стильний цибулю на кожен день, який доповнила сяючим макіяжем в нейтральних тонах. А сьогодні, 31-го січня, показала більш яскравий, сценічний.

Ефектні і щасливі: Дженніфер Лопес і Шакіра блищать на прес-конференції Super Bowl 2020Джей Ло і Шакіра (фото: instagram.com/shakira)

Напередодні зірка разом зі своєю "напарницею" по сцені – колумбійською співачкою Шакірою – відвідали прес-конференцію. Тут обидві красуні відповіли на всі питання і, зрозуміло, показали себе у всій красі.

Ефектні і щасливі: Дженніфер Лопес і Шакіра блищать на прес-конференції Super Bowl 2020Ефектні і щасливі: Дженніфер Лопес і Шакіра блищать на прес-конференції Super Bowl 2020Дженніфер на прес-конференції (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер наділу білосніжний костюм від Azzedine Alaia: брюки з високою посадкою, а також кроп-топ. Доповнили його босоніжки Jimmy Choo. Таке вбрання не тільки відтінило її смагляву шкіру, зробивши візуально на декілька років молодшою. Але і підкреслило пишні груди 50-річної красуні, її точені руки і залізний прес. Волосся її зачесали на один бік і уклали м'якою хвилею. А макіяж співачка обрала в своїх улюблених відтінках, які їй так до лиця – бежево-коричневий. На одному фото вона тримає в руках свій улюблений "аксесуар" – "діамантову" чашку. На іншому взяла в руки бейсбольний м'яч.

Ефектні і щасливі: Дженніфер Лопес і Шакіра блищать на прес-конференції Super Bowl 2020Співачки відповіли на запитання про шоу (фото: instagram.com/shakira)

Шакіра, яка також буде виступати в цей вечір, "засвітилася" в більш простому образі. Співачка вибрала чорних джинсах-скінні, топі з трояндами на грудях, а завершили лук білі ботильйони Kenneth Cole. 42-річна зірка просто світилася від щастя і гордості.

Ефектні і щасливі: Дженніфер Лопес і Шакіра блищать на прес-конференції Super Bowl 2020

Образ співачка вибрала досить простий (фото: instagram.com/shakira)

"Це дуже хвилююче. Цей момент є прикладом того, що все можливо, незалежно від того, наскільки великі ваші мрії. Латинська культура унікальна і різноманітна, і ми дійсно пишаємося цим", – сказала Вона.

Також обидві зазначили, що хочуть своїм виступом вшанувати пам'ять баскетболіста Кобі Брайанта, який нещодавно загинув в авіакатастрофі.

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