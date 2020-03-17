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Напівоголена Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом в пікантному вбранні

Lite » Культура 17.03.2020 - 20:34
Напівоголена Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом в пікантному вбранні
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка показала нову колекцію взуття

Дженніфер Лопес, незважаючи на ситуацію в світі, продовжує займатися робочими справами. Так, співачка показала чергову серію фото, знятих для рекламної кампанії своєї колекції взуття. На них вона постала в спокусливих образах, які допомогли показати не тільки новинки, але і своє розкішне тіло.

Напівоголена Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом в пікантному вбранні

Дженніфер Лопес радує новими гарячими фото (фото: instagram.com/jlo)

На першому знімку артистка приміряла чорне напівпрозоре плаття з блискітками і високими вирізами на стегнах, під яким було видно її оголене тіло. Доповнили лук туфлі з камінцями, пишна зачіска і макіяж з яскраво-червоною помадою. Другий образ склав комплект в соковитих тонах: помаранчевий топ, зелена спідниця з розрізом, туфлі на шпильках з високою шнурівкою, а також макіяж з коричневими smoky і яскраво-жовтогарячими губами. Третій – в леопардовому костюмі – Дженніфер вже демонструвала раніше.

«Я вдома, сподіваюся, що ви в безпеці. Ось дещо, що може прикрасити ваш день... Я так пишаюся тим, що запускаємо мою нову колекцію взуття, яка вже доступна», – написала Лопес.

Напівоголена Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом в пікантному вбранні

Співачка виглядає, як завжди, розкішно (фото: instagram.com/jlo)

Шанувальники високо оцінили пост співачки, засипавши її приємними коментарями. «Королева», «найкраща», «перша»... Всього він набрав більше двох мільйонів лайків і тисячі коментарів. Складно сказати, чи буде зараз успішним бізнес, але популярність в мережі Дженніфер підтримує правильно.

Нагадаємо, за останній час багато зірок представили свої колекції взуття, причому до розробки дизайну прикладали руку самостійно. Так, Єва Лонгорія показала лінію, яку розробила для великого польського інтернет-магазину. А Вінні Харлоу порадувала фанатів колекцією для Steve Madden.

50-річна Дженніфер Лопес в лосинах з пікантним принтом блиснула спокусливими формами Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою
Новини України Дженніфер Лопес
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