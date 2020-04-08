Треба йти на жертви: дружина Влада Ями відверто висловилася про ревнощі до партнерок чоловіка

Влад Яма з дружиною (фото: instagram.com/vladyama_official)

Також Яма розповів, чи спостерігав романи на шоу "Танці з зірками"

Влад Яма зі своєю дружиною Ліліаною проводять час вдома на карантині. Зі своїми батьками також залишається їх 4-річний син Леон. Зіркові батьки часто виходять на зв'язок з шанувальниками, показуючи, як проходить їх карантин. Родина час від часу виїжджає на прогулянки за місто. Також Влад і Ліліана не закидають свої тренування, показуючи фрагменти домашніх занять на відео. Крім того, шоумен продовжує давати інтерв'ю - тільки в онлайн-режимі. Під час одного з таких недавніх інтерв'ю Влад з дружиною разом відповідали на запитання. Жінка хореографа чесно зізналася, чи ревнує вона Влада, коли він танцює з іншими жінками.

Інтерв'ю провела телеведуча Аліна Шаманська на своїй instagram-сторінці. Вона вирішила розпитати Влада про його участь у шоу "Танці з зірками". І одне з питань стосувалося того, чи варто ревнувати свого чоловіка/ дружину до партнера по шоу.

“Все залежить від стосунків у парі. Якщо ви довіряєте один одному, то все гаразд... Але те, що танець в якійсь мірі зближує - так!" - каже Влад.

А ось у його дружини трохи інше ставлення.

“Це складно! Для того, щоб щось показати справжнє на сцені, треба в це повірити і вкласти якісь почуття. І ти розумієш, що це почуття якоїсь любові, пристрасті. Саме від цього трохи не по собі звичайно. Хоча ти розумієш, аналізуєш, що це сцена, це робота. Але з боку на це дивитися важко. Тому іноді потрібно йти на жертви, щоб твоя половинка поруч відчувала себе потрібною, щасливою. Напевно, це треба пережити і відчути", - зазначає Ліліана Яма.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Також Шаманська поцікавилася у Влада, чи спостерігав він на проекті "Танці з зірками" зародження любовних почуттів між парами. Були романи?

“Ну, я думаю, що так. Хоча я можу побачити тільки якісь погляди, проходки або десь хтось у куточку стоїть шепочеться - максимум, що я можу побачити. Але так, траплялося і не раз", - зізнається Яма.

А одна з прихильниць Ями поцікавилася, чи є щось в роботі, що його демотивує.

"Якщо говорити про "Танці з зірками", то це те, коли деякі учасники сумніваються в оцінках і вважають, що їм занижують оцінки. А ми то робимо це щиро, від душі, і часто це допомагає тільки розвиватися", - відповідає Влад.

"А бувало таке, що ти щось жорстке сказав зірці, а потім після ефіру вибачався?" - запитує телеведуча.

“Бувало! Як правило, я так можу сказати людині, яка на ці слова щиро не образилася і не таїть на мене зла. Було пару моментів, коли у зірок був прямо вогонь образи, нерозуміння. Тоді я намагаюся триматися подалі від таких людей. А якщо я бачу, що людина багато працювала, але щось не пішло і мені довелося це сказати і, може бути навіть злегка пожартувати над цим, щоб глядачам було не нудно в цей момент, то так, бувало таке, що я міг потиснути руку, обійняти. І сказати "зрозумій, це моя робота", - пояснив ситуацію Яма.

Одне з питань також стосувався знайомства Влада і Ліліани. Хореограф розповів, що майбутню дружину зустрів в одному зі столичних нічних клубів. І це для нього було несподівано.

“В нічному клубі ми познайомилися І був у кожного з нас пару років такий період, коли ми ходили в клуби, як на роботу. І ось там ми зустрілися. Якби мені хтось сказав, що я зустріну свою дружину в клубі, я б сказав "ні, це не про мене". Але знаєте, буває", - зізнається Яма.

"Доля звела нас", - лаконічно помітила Ліліана.