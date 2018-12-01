Обійшла Кардашьян й Трампа: хто стала найвпливовішою персоною Twitter

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Вона зробила всього 13 постів

Відома американська співачка Тейлор Свіфт очолила рейтинг найвпливовіших персон в Twitter. Про це повідомляє дослідницька компанія Brandwatch, передає ТСН.

Так, щорічно компанія вибирає людей серед користувачів мережі, які справили найбільший вплив на аудиторію. В цьому році першість серед жінок зайняла Тейлор Свіфт, а серед чоловіків – співак Ліам Пейн.

Однак, якщо скласти рейтинг незалежно від гендерності, Свіфт випереджає Пейна на один відсоток.

Підкреслимо, що жінка зробила всього 13 постів на своїй сторінці, проте вже має 83 мільйони фоловерів. Друге місце в рейтингу впливовості розділили Кеті Перрі, Кім Кардашьян та Демі Ловато. Третє – Дональд Трамп, Селена Гомес, Шакіра, Дженніфер Лопес, Джастін Бібер і Кріштіану Роналду.

До речі, авторитетний журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей у віці до 30 років.

Перше місце рейтингу зайняла молодша сестра Кім Кардашьян, американська модель Кайлі Дженнер. 21-річна власниця компанії з виробництва косметики Kylie Cosmetics заробила 166,5 мільйонів доларів за 2017 рік.

Зазначимо, що четверте і п'яте місця зайняли американська співачка Тейлор Свіфт, а також співак Эйбел Тесфайе з групи The Weeknd. Свіфт заробила 80 мільйонів доларів, Тесфайе — 57 мільйонів.

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Відео: РБК-Україна