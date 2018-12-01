Обошла Трампа и Кардашьян: кто стала самой влиятельной персоной Twitter

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Она сделала всего 13 постов

Известная американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых влиятельных персон в Twitter. Об этом сообщает исследовательская компания Brandwatch, передает ТСН.

Так, ежегодно компания выбирает людей среди пользователей сети, которые оказали наибольшее влияние на аудиторию. В этом году первенство среди женщин заняла Тейлор Свифт, а среди мужчин – певец Лиам Пейн.

Однако, если составить рейтинг вне зависимости от гендерности, Свифт опережает Пейна на один процент.

Подчеркнем, что женщина сделала всего 13 постов на своей странице, однако уже имеет 83 миллиона фолловеров. Второе место в рейтинге влиятельности разделили Кэти Перри, Ким Кардашьян и Деми Ловато. Третье – Дональд Трамп, Селена Гомес, Шакира, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер и Криштиану Роналду.

Кстати, авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет.

Первое место рейтинга заняла младшая сестра Ким Кардашьян, американская модель Кайли Дженнер. 21-летняя владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics заработала 166,5 миллионов долларов за 2017 год.

Отметим, что четвертое и пятое места заняли американская певица Тейлор Свифт, а также певец Эйбел Тесфайе из группы The Weeknd. Свифт заработала 80 миллионов долларов, Тесфайе — 57 миллионов.

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Видео: РБК-Украина