Названы самые высокооплачиваемые знаменитости до 30 лет

Коллаж РБК-Украина

Первую строчку заняла младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер

Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет.

Первое место рейтинга заняла младшая сестра Ким Кардашьян, американская модель Кайли Дженнер. 21-летняя владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics заработала 166,5 миллионов долларов за 2017 год.

Фото: Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

На втором месте рейтинга — британский музыкант Эд Ширан. Его ежегодный доход составил 110 миллионов долларов.

Фото: Эд Ширан (instagram.com/edsheeran)

Бразильский футболист Неймар из французского клуба ПСЖ оказался на третьем месте. За 2017 год он заработал 90 миллионов долларов.

Фото: Неймар (instagram.com/neymarjr)

Отметим, что четвертое и пятое места заняли американская певица Тейлор Свифт, а также певец Эйбел Тесфайе из группы The Weeknd. Свифт заработала 80 миллионов долларов, Тесфайе — 57 миллионов.

Шестое место занял баскетболист Джеймс Харден ($46.4 млн), на седьмом месте - солист The Chainsmokers Дрю Таггарт ($45.5 млн). Замыкают десятку боксер Канело Альварес ($44.5 млн), футболист Дерек Карр ($42.1 млн) и гольфист Джордан Спит ($41.2 млн).

Рейтинг был составлен на основе доходов знаменитостей, с 1 июля 2017 года по 1 июня 2018 года.

Напомним, ранее Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2018 года. Так, лидером в списке стала Кэти Перри, которая заработала 83 миллиона долларов. Ей удалось вернуться на первое место благодаря 80 концертам в рамках тура Witness: The Tour.

Отметим, что был назван самый сексуальный мужчина 2018 года. Журнал People ежегодно "назначает" самого сексуального мужчину с 1985 года, когда этот титул впервые достался актеру Мелу Гибсону. Двукратными обладателями этого почетного статуса в свое время были Джордж Клуни и Брэд Питт.

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Видео: РБК-Украина