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Назван самый популярный представитель британской королевской семьи

Lite » Звезды 14.11.2018 - 11:16
Назван самый популярный представитель британской королевской семьи
Фото: коллаж РБК-Украина

Королева заняла вторую строчку рейтинга

Международная интернет-компания YouGov, которая занимается исследованиями и анализом данных в Великобритании, объявила результаты нового опроса, касающегося популярности членов королевской семьи. В этот раз самым любимым в Британии стал принц Гарри.

Назван самый популярный представитель британской королевской семьиФото: принц Гарри и Меган Маркл (Getty Images)

За Гарри проголосовало 77 процентов опрошенных, что гарантировало ему абсолютное лидерство. Британские подданные назвали герцога Сассекского симпатичным, веселым и искренним.

Елизавета II заняла второе место, принц Уильям — третье, Кейт Миддлтон — четвертое, принц Филипп — пятое.

Назван самый популярный представитель британской королевской семьи

Фото: королева Елизавета (Getty Images)

Меган Маркл в этом году вошла в королевскую семью и быстро набрала популярность. Ее результат — шестая строчка. На седьмом месте оказался принц Чарльз.

Наименее любимыми своими гражданами членами королевской семьи стали принцессы Евгения и Беатрис, а также принц Эндрю.

Назван самый популярный представитель британской королевской семьи

Фото: британская королевская семья (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, принц Гарри показал личное фото беременной Меган Маркл.

Мы также писали о том, что принцы Уильям и Гарри с женами посетили службу в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Во время службы королева приветствовала президента Германии, прежде чем они возложили свежие цветы на могилу Неизвестного воина. Принц Уэльский также провел чтение во время службы.

Кстати, принц Гарри рассказал о своей странной привычке.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Елизавета IIМеган Марклпринц Гарри
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