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У ботфортах і екстремальне міні: внучка Ротару у зухвалому образі на Манхеттені

Lite » Мода 13.09.2019 - 10:29
У ботфортах і екстремальне міні: внучка Ротару у зухвалому образі на Манхеттені
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина приміряла сміливий лук

18-річна внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко може похвалитися бездоганним відчуттям смаку та стиля. Не дарма дівчина відправилася вчитися в знамениту нью-йоркську Школу дизайну. Тепер юну красуню можна часто побачити на Манхеттені, де Софія влаштовує стильні фотосети. Так, внучка Ротару прогулялася центром міста у вишиванці і шкіряних штанях і позувала на фоні урбаністичних пам'яток. Тепер же дівчина вирішила змінити імідж і постала перед шанувальниками у сміливому образі.

Соня вибрала для фотопрогулянки сукню-міні екстремальної довжини, розшиту паєтками від Paco Rabanne, оригінальну чорну куртку з коротким рукавом і накладними кишенями від Prada, а зухвалий лук довершили високі ботфорти з пряжками від Chloe.

На одному зі знімків дівчина зображена в повний зріст, а інше фото – портретне. Здається, що макіяж у Соні повністю відсутній, але це не так – нюд-мейкап лише підкреслив природну красу моделі.

У ботфортах і екстремальне міні: внучка Ротару у зухвалому образі на Манхеттені

У ботфортах і екстремальне міні: внучка Ротару у зухвалому образі на Манхеттені

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Під фото зібралося безліч коментарів від захоплених красою дівчини підписників.

  • Шикарна зовнішність
  • Ти найкраща
  • Софію чекає світова слава!
  • Неймовірно красива!
  • Королева
  • Чарівне створіння!
  • Ти дійсно виглядаєш тут дуже красиво
  • Ну дуже красива
  • Красуня
  • Чудова краса!

Скріншот коментарів

Раніше Софія Євдокименко показала свою квартиру на Манхеттені – дівчина позувала, сидячи на підлозі в вишиванці від українського дизайнера Віти Кін.

Також внучка Софії Ротару, тезка Соня Євдокименко прогулялася по Манхеттену в лимонній напівпрозорій сукні-міні і стильних римських сандалях.

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