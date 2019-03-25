Зваблива Віра Брежнєва полонила чуттєвим образом в капелюшку

Віра Брежнєва порадувала шанувальників леопардовим принтом
Віра Брежнєва продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями. На цей раз відома співачка виклала фото в стильному леопардовому капелюшку. Нове фото Брежнєва показала на своїй сторінці в Instagram.
Віра Брежнєва зазначила, що у неї сьогодні хороший день і запропонувала своїм фанам назвати їх улюблену пісню з репертуару співачки.
"Гарний день у мене сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою улюблену пісню з мого репертуару", - підписала фото блондинка.
Фото: instagram.com/ververa
Користувачі мережі активно прокоментували нову фотографію Брежнєвої.
"Ох, прекрасна";
"Королева";
"Всі без винятку. Віра ти супер красуня і пісні все одна краще іншої";
"Одна з небагатьох, хто практично не наносить штукатурку на своє обличчя! Природно гарна!";
"Красуня";
"Віра завжди добре виглядає!";
"Сама гарна фотка з твого інстаграмма";
"Твої пісні всі гарні!!! Напевно вся справа в капелюсі";
"Ви шикарна слів немає, етуаль краси, люблю вас";
"Повертайтеся Вірочка в Україну, додому";
"Така красунька! Лапочка! Красотуля!";
"Дуже красива";
"Тобі йде такий образ";
"Красиво";
"Нереально красива жінка"
Нагадаємо, що дочка Брежнєвої, Соня Кіперман, в купальнику захопила витонченою фігурою біля басейну.
Раніше повідомлялося про те, що Брежнєва зізналася в нелюбові до головного жіночого заняття.