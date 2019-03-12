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"Починає нудити": Віра Брежнєва зізналася в нелюбові до головного жіночого заняття

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 18:31

Відео: Слава+ Віра Брежнєва: про Костянтина Меладзе, відверті фото у старості та ВІА Грі (Youtube)

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно пройшлася по паризькому подіуму в пікантному образі, стала гостею нового випуску "Слава +", яке виходить на каналі YouTube радіо Люкс ФМ. Зірка відверто розповіла про свої стосунки з чоловіком, дітей, харчування і улюблені заняття. А ось на запитання ведучого, чи подобатися їй ходити за покупками, Віра несподівано відповіла, що категорично не любить цим займатися.

"Останнє проведення часу, яке може бути у мене в списку в якому-небудь місті — це шопінг. Хоча, можливо шопінгу зовсім і не буде в списку. Виняток тільки, якщо я забула шкарпетки і мені треба терміново піти їх купити", - зізналася виконавиця.
Така заява від красивої жінки спантеличила ведучого і він уточнив, чи дійсно Брежнєва не витрачає по три години на примірки, а в результаті все одно залишається незадоволеною результатом, як інші представниці прекрасної половини людства.

"У мене паморочиться голова у магазинах, мене починає нудити, я не можу там довго перебувати. Якщо я ходжу в магазини, то заради дітей, але і це для мене тортури", - підтвердила здогадки господаря студії співачка.

"Причому я помітила, що і мої діти це заняття теж не сильно люблять. Сара (молодша дочка від українського бізнесмена Михайла Кіпермана — прим.ред.) любить канцтовари, у нас виключно канцтоварный шопінг. Соня (старша дочка від цивільного чоловіка Віталія Войченко — прим.ред.), так як живе в Америці, ходить в магазини без мене", - розповіла Віра.

"Мій кращий шопінг — це продуктові магазини і аптеки", - додала гостя студії.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва розповіла про курйозний випадок, який стався з нею на концерті.

Крім того, спокуслива Віра Брежнєва "блиснула" пишним бюстом в пікантному вбранні.

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