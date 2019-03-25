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Зваблива Віра Брежнєва полонила чуттєвим образом в капелюшку

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 23:13
Зваблива Віра Брежнєва полонила чуттєвим образом в капелюшку
Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва порадувала шанувальників леопардовим принтом

Віра Брежнєва продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями. На цей раз відома співачка виклала фото в стильному леопардовому капелюшку. Нове фото Брежнєва показала на своїй сторінці в Instagram.

Віра Брежнєва зазначила, що у неї сьогодні хороший день і запропонувала своїм фанам назвати їх улюблену пісню з репертуару співачки.

"Гарний день у мене сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою улюблену пісню з мого репертуару", - підписала фото блондинка.

Зваблива Віра Брежнєва полонила чуттєвим образом в капелюшку

Фото: instagram.com/ververa

Користувачі мережі активно прокоментували нову фотографію Брежнєвої.

"Ох, прекрасна";

"Королева";

"Всі без винятку. Віра ти супер красуня і пісні все одна краще іншої";

"Одна з небагатьох, хто практично не наносить штукатурку на своє обличчя! Природно гарна!";

"Красуня";

"Віра завжди добре виглядає!";

"Сама гарна фотка з твого інстаграмма";

"Твої пісні всі гарні!!! Напевно вся справа в капелюсі";

"Ви шикарна слів немає, етуаль краси, люблю вас";

"Повертайтеся Вірочка в Україну, додому";

"Така красунька! Лапочка! Красотуля!";

"Дуже красива";

"Тобі йде такий образ";

"Красиво";

"Нереально красива жінка"

Нагадаємо, що дочка Брежнєвої, Соня Кіперман, в купальнику захопила витонченою фігурою біля басейну.

Раніше повідомлялося про те, що Брежнєва зізналася в нелюбові до головного жіночого заняття.

Вся в маму: дочка Віри Брежнєвої полонила ніжним образом "Це мій допінг": Віра Брежнєва відверто висловилася про коханого
Новини України шоубизВіра Брежнєва
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