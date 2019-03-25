Обольстительная Вера Брежнева пленила чувственным образом в шляпке

Вера Брежнева порадовала поклонников леопардовым принтом
Вера Брежнева продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями. В этот раз известная певица выложила фото в стильной леопардовой шляпке. Новое фото Брежнева показала на своей странице в Instagram.
Вера Брежнева отметила, что у нее сегодня хороший день и предложила своим фанам назвать их любимую песню из репертуара певицы.
"Хороший день у меня сегодня. Напишите, пожалуйста, в комментариях свою любимую песню из моего репертуара", - подписала фото блондинка.
Фото: instagram.com/ververa
Пользователи сети активно прокомментировали новую фотографию Брежневой.
"Ох, прекрасна";
"Королева";
"Все без исключения. Вера ты супер красотка и песни все одна лучше другой";
"Одна из немногих, кто практически не наносит штукатурку на свое лицо! Естественно красива!";
"Красотка";
"Вера всегда хорошо выглядит!";
"Шикарнейшая фотка с твоего инстаграмма";
"Твои песни все хороши!!! Наверное все дело в шляпе";
"Вы шикарная слов нет, этуаль красоты, люблю вас";
"Возвращайтесь Верочка в Украину, домой";
"Такая милашка! Лапочка! Красотуля!";
"Очень красивая";
"Тебе идет такой образ";
"Красиво";
"Нереально красивая женщина"
Напомним, что дочь Брежневой, Соня Киперман, в купальнике восхитила точеной фигурой у бассейна.
Ранее сообщалось о том, что Брежнева призналась в нелюбви к главному женскому занятию.