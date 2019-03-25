Обольстительная Вера Брежнева пленила чувственным образом в шляпке

Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева порадовала поклонников леопардовым принтом

Вера Брежнева продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями. В этот раз известная певица выложила фото в стильной леопардовой шляпке. Новое фото Брежнева показала на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева отметила, что у нее сегодня хороший день и предложила своим фанам назвать их любимую песню из репертуара певицы.

"Хороший день у меня сегодня. Напишите, пожалуйста, в комментариях свою любимую песню из моего репертуара", - подписала фото блондинка.

Фото: instagram.com/ververa

Пользователи сети активно прокомментировали новую фотографию Брежневой.

"Ох, прекрасна";

"Королева";

"Все без исключения. Вера ты супер красотка и песни все одна лучше другой";

"Одна из немногих, кто практически не наносит штукатурку на свое лицо! Естественно красива!";

"Красотка";

"Вера всегда хорошо выглядит!";

"Шикарнейшая фотка с твоего инстаграмма";

"Твои песни все хороши!!! Наверное все дело в шляпе";

"Вы шикарная слов нет, этуаль красоты, люблю вас";

"Возвращайтесь Верочка в Украину, домой";

"Такая милашка! Лапочка! Красотуля!";

"Очень красивая";

"Тебе идет такой образ";

"Красиво";

"Нереально красивая женщина"

Напомним, что дочь Брежневой, Соня Киперман, в купальнике восхитила точеной фигурой у бассейна.

Ранее сообщалось о том, что Брежнева призналась в нелюбви к главному женскому занятию.