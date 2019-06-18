Зваблива Тіна Кароль зводить з розуму пікантним фото в ліжку

Тіна Кароль продовжує балувати шанувальників ефектними і відвертими кадрами з своїх різноманітних фотосесій. Так, новим фото на своїй сторінці в Instagram співачка буквально звела фанатів з розуму, і в той же час заінтригувала їх.

На чорно-білому знімку Тіна позує сидячи в ліжку, при цьому на ній чорна нижня білизна і біла чоловіча сорочка. Артистка спокусливо схрестила ноги і грайливо посміхається на камеру.

За своїм звичаєм, вона ніяк не підписала фото, лише залишила хештеги зі своїм ім'ям і вказала фотографа.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники засипали Кароль хвилею захоплених коментарів, багато хто при цьому цікавляться, чию ж сорочку вона приміряла на такому пікантному знімку.

Після цієї фотосесії мене цікавить одне питання: ФОТОГРАФ ЖИВИЙ?

Просто немає пристойних слів, щоб описати це, врятуйте, допоможіть, щоб не згоріти живцем

Тін, ти мене до інфаркту доведеш!

Тинааааа, ну що за красуня?

Як це красивоооо, богиня, королева і просто наша дівчинка

Яка зайчик. Мило і сексі одночасно

Ніжки супер

Ух ти яка

Просто ідеал жінки

Так, хороша Тинаша, та не наша!

Так чия ж сорочка?

О Боже, богиня,просто богиня

Яка ви красива, я захоплююсь вашою красою, ві ідеал і приклад для всіх

Неперевершена, фантастична, ну просто красуня!!!!

Ось вона справжня красуня у всьому СНД

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль зворушила мережу в річницю весілля з покійним чоловіком Євгеном Огіром.

Раніше чуттєва Тіна Кароль здивувала шанувальників своїм образом.

До речі, Тіна Кароль полонила чуттєвим фото з атмосферної чорно-білої фотосесії.