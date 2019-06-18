Обольстительная Тина Кароль сводит с ума пикантным фото в постели

Тина Кароль продолжает баловать поклонников эффектными и откровенными кадрами из своих разнообразных фотосессий. Так, новым фото на своей странице в Instagram певица буквально свела фанатов с ума, и в то же время заинтриговала их.

На черно-белом снимке Тина позирует сидя в постели, при этом на ней черное нижнее белье и белая мужская рубашка. Артистка соблазнительно скрестила ноги и игриво улыбается на камеру.

По своему обыкновению, она никак не подписала фото, лишь оставила хештеги со своим именем и указала фотографа.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики засыпали Кароль волной восхищенных комментариев, многие при этом интересуются, чью же рубашку она примерила на столь пикантном снимке.

После этой фотосессии меня интересует один вопрос: ФОТОГРАФ ЖИВ?

Просто нет приличных слов, чтобы описать это, спасите помогите не сгореть заживо

Тин, ты меня до инфаркта доведешь!

Тинааааа, ну что за красотка?

Как это красивоооо, богиня, королева и просто наша девочка

Какая зайка. Мило и секси одновременно

Ножки супер

Ух ты какая

Просто идеал женщины

Да, хороша Тинаша, да не наша!

Так чья же рубашка?

О Боже, богиня,просто богиня

Яка ви красива, я захоплююсь вашою красою, ви ідеал і приклад для всіх

Неперевершена, фантастична, ну просто красуня!!!!

Вот она истинная красавица во всем СНГ

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль растрогала сеть в годовщину свадьбы с покойным мужем Евгением Огиром.

Ранее чувственная Тина Кароль озадачила поклонников своим образом.

К слову, Тина Кароль пленила чувственным фото из атмосферной черно-белой фотосессии.