"Дякую моєму всесвіту, моєму ангелу": Тіна Кароль зворушила мережу в річницю весілля

15 червня співачка вийшла заміж за Євгена Огіра
Для Тіни Кароль 15 червня важлива дата - саме в цей день у 2008 році співачка вийшла заміж за свого обранця Євгена Огіра. На жаль, пара прожила в щасливому шлюбі тільки п'ять років, після чого чоловіка забрала хвороба. Однак на згадку про коханого і цей прекрасний час разом у неї залишився син Веніамін. У 2019 році вони могли б відсвяткувати 11-ю річницю шлюбу. На своїй сторінці в Instagram Тіна поділилася зворушливим постом-посвятою, зворушивши своїх шанувальників.
Вона опублікувала шматочок відео зі свого виступу - судячи з усього, який відбувся через короткий час після смерті коханого чоловіка, так як в кінці артистка не може стримати сліз. Вона бажає усім любові та ніжності, а також йти до мети - бути кожен новий день трохи краще себе вчорашнього.
Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
"Дякую Вам за Ваші пости і увагу. Ви безкрає море моїх друзів, моїх улюблених очей. Дякую, що можу відверто звучати і не соромитися бути вразливою. Низький уклін Вам. Дякую моєму вчителю, наставнику, моєму всесвіту, моєму АНГЕЛУ..." - написала Кароль.
Фото: Тіна Кароль і Євген Огір (instagram.com/_fantina)
Шанувальники подякували Тіні за відвертість і щирість і засипали її теплими словами любові і підтримки.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
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