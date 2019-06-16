"Дякую моєму всесвіту, моєму ангелу": Тіна Кароль зворушила мережу в річницю весілля

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

15 червня співачка вийшла заміж за Євгена Огіра

Для Тіни Кароль 15 червня важлива дата - саме в цей день у 2008 році співачка вийшла заміж за свого обранця Євгена Огіра. На жаль, пара прожила в щасливому шлюбі тільки п'ять років, після чого чоловіка забрала хвороба. Однак на згадку про коханого і цей прекрасний час разом у неї залишився син Веніамін. У 2019 році вони могли б відсвяткувати 11-ю річницю шлюбу. На своїй сторінці в Instagram Тіна поділилася зворушливим постом-посвятою, зворушивши своїх шанувальників.

Вона опублікувала шматочок відео зі свого виступу - судячи з усього, який відбувся через короткий час після смерті коханого чоловіка, так як в кінці артистка не може стримати сліз. Вона бажає усім любові та ніжності, а також йти до мети - бути кожен новий день трохи краще себе вчорашнього.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Дякую Вам за Ваші пости і увагу. Ви безкрає море моїх друзів, моїх улюблених очей. Дякую, що можу відверто звучати і не соромитися бути вразливою. Низький уклін Вам. Дякую моєму вчителю, наставнику, моєму всесвіту, моєму АНГЕЛУ..." - написала Кароль.

Фото: Тіна Кароль і Євген Огір (instagram.com/_fantina)

Шанувальники подякували Тіні за відвертість і щирість і засипали її теплими словами любові і підтримки.

Спасибі тобі за те, що ти є

Тіночка, ми любимо тебе і завжди підтримаємо. Ти сильна

До глибини душі зворушило

Неймовірна! Ніжність, муза, натхнення, маяк - як завгодно! Але сильніше й чіткіше прямо в серце, - ніхто більше

Завжди з тобою

Тіночка, дякую за такі слова. Завжди з тобою. Ми любимо, пам'пам'ятаємо. Він завжди в наших серцях

Нескінченно вдячна за те, що пускаєш погрітися біля твого вогню. Люблю тебе.

Спасибі тобі. Просто будь. Ти робиш життя людей яскравішим, світи

Велике, чисте спасибі Ми з щирістю говоримо. За допомогу і за розуміння Від усієї душі дякуємо.

Люблю і дякую

Ти заслуговуєш любові, яку даруєш іншим. будь щаслива, це важливо

Чому я плачу?

До мурашок по шкірі, до глибини душі. щастя Вам

Ми завжди з тобою! і це назавжди! пам'ятай це

Дуже гарно сказано і сильно

Обожнюю твої емоції

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила ніжним постільним знімком.

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