ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Дякую моєму всесвіту, моєму ангелу": Тіна Кароль зворушила мережу в річницю весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2019 - 10:56
"Дякую моєму всесвіту, моєму ангелу": Тіна Кароль зворушила мережу в річницю весілля
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

15 червня співачка вийшла заміж за Євгена Огіра

Для Тіни Кароль 15 червня важлива дата - саме в цей день у 2008 році співачка вийшла заміж за свого обранця Євгена Огіра. На жаль, пара прожила в щасливому шлюбі тільки п'ять років, після чого чоловіка забрала хвороба. Однак на згадку про коханого і цей прекрасний час разом у неї залишився син Веніамін. У 2019 році вони могли б відсвяткувати 11-ю річницю шлюбу. На своїй сторінці в Instagram Тіна поділилася зворушливим постом-посвятою, зворушивши своїх шанувальників.

Вона опублікувала шматочок відео зі свого виступу - судячи з усього, який відбувся через короткий час після смерті коханого чоловіка, так як в кінці артистка не може стримати сліз. Вона бажає усім любові та ніжності, а також йти до мети - бути кожен новий день трохи краще себе вчорашнього.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Tina Karol (@tina_karol)

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Дякую Вам за Ваші пости і увагу. Ви безкрає море моїх друзів, моїх улюблених очей. Дякую, що можу відверто звучати і не соромитися бути вразливою. Низький уклін Вам. Дякую моєму вчителю, наставнику, моєму всесвіту, моєму АНГЕЛУ..." - написала Кароль.

&quot;Дякую моєму всесвіту, моєму ангелу&quot;: Тіна Кароль зворушила мережу в річницю весілля

Фото: Тіна Кароль і Євген Огір (instagram.com/_fantina)

Шанувальники подякували Тіні за відвертість і щирість і засипали її теплими словами любові і підтримки.

  • Спасибі тобі за те, що ти є
  • Тіночка, ми любимо тебе і завжди підтримаємо. Ти сильна
  • До глибини душі зворушило
  • Неймовірна! Ніжність, муза, натхнення, маяк - як завгодно! Але сильніше й чіткіше прямо в серце, - ніхто більше
  • Завжди з тобою
  • Тіночка, дякую за такі слова. Завжди з тобою. Ми любимо, пам'пам'ятаємо. Він завжди в наших серцях
  • Нескінченно вдячна за те, що пускаєш погрітися біля твого вогню. Люблю тебе.
  • Спасибі тобі. Просто будь. Ти робиш життя людей яскравішим, світи
  • Велике, чисте спасибі Ми з щирістю говоримо. За допомогу і за розуміння Від усієї душі дякуємо.
  • Люблю і дякую
  • Ти заслуговуєш любові, яку даруєш іншим. будь щаслива, це важливо
  • Чому я плачу?
  • До мурашок по шкірі, до глибини душі. щастя Вам
  • Ми завжди з тобою! і це назавжди! пам'ятай це
  • Дуже гарно сказано і сильно
  • Обожнюю твої емоції
 

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль заворожила ніжним постільним знімком.

Раніше Тіна Кароль захопила відвертим постільним знімком в білизні.

До речі, Тіна Кароль полонила чуттєвим фото з атмосферної чорно-білої фотосесії.

Жінка-пристрасть: Тіна Кароль засвітила розкішний бюст в пікантному вбранні Спокуслива Тіна Кароль викликала ажіотаж у мережі пікантним фото в ліжку
Новини України Тіна Карольсвадьба
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся