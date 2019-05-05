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Зваблива Світлана Лобода блиснула декольте біля басейну


Співачка показала свої пляжні вбрання

Популярна співачка Світлана Лобода після напруженого туру по країнах Балтії, який затьмарили недобросовісні організатори, вирушила відпочивати на екзотичний курорт разом з дітьми. Зірка відновлює сили і ніжитися біля басейну, радуючи пекучими фотосесіями в купальнику. На свіжому знімку в Instagram артистка показала себе в купальнику з "леопардовим" принтом.

З вдалого і ефектного ракурсу можна розглянути декольте знаменитості, а також помилуватися її довгими віями і спадаючим на плечі каскадом довгих білявих локонів.

Знімок справив фурор серед підписників Лободи. Вони не змогли утриматися від компліментів, захопившись зовнішністю знаменитості і неймовірною естетикою кадру.

"Зірка телеекрану! Незрівнянна Світлана!", "Ви навіть відпочиваєте красиво", "Надихаєте своїми фотографіями шалено. Яка ж ви Богиня, одна фотографія, а стільки натхнення. Любов", "Які вії!", "Суперзірка", "Чудово!", "Прекрасна!" - не скупитися на похвалу захоплені коментатори.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Також в розділі сторіз співачка поділися чорно-білим кадром біля басейну. На фото вона сидить у довгій сорочці, приспустивши одне плече. Вся увага – на шикарне декольте виконавиці та її довгі стрункі ноги.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

На іншому кадрі Світлана продемонструвала повсякденний образ у джинсовій куртці і сонячних окулярах на пів-обличчя.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Крім того, Лобода зняла старшу дочку Євангеліну під час відпочинку та пляжних розваг. "Моя любов", – коротко і ясно підписала знімок зіркова мама.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Варто сказати, що на курорт разом з мамою і сестрою вирушила і маленька Тільда. Співачка зворушила мережу трепетним знімком з молодшою дочкою, яка тримає Лободу за руку.

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