"Милота зашкалює": Світлана Лобода зворушила мережу фото молодшої дочки

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка полетіла на відпочинок разом з дітьми

Співачка Світлана Лобода активно виступає з концертами - правда, не в Україні, а крім того, була зоряної наставницею в російській версії шоу "Голос. Діти", де примудрилася потрапити в гучний скандал. Щоб розслабитися і заспокоїти нерви, артистка разом з дітьми вирушила на відпочинок до моря. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася дуже зворушливим фото зі своїми дочками.

На знімку видно лише ручки дівчаток - при цьому Єва і Тільда зворушливо тримаються за руки.

"Мої", - лаконічно підписала фото Лобода.

Фото: Світлана Лобода показала фото з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо, що якщо восьмирічна Євангеліна нерідко з'являється в акаунті мами, то маленьку Тільду, якій 24 травня виповниться рік, співачка не показує. Тому фанати були дуже раді і зворушені таким знімком.

Вони почали активно розчулюватися чарівному кадру та гадати, де саме відпочиває артистка з дітьми. До речі, Світлана досі не зізналася, хто ж є батьком її молодшої дочки.

"Божеее як мило"

"Така маленька хрупенькая ручкаа"

"Скоро вже рочок"

"Божеее як же це зворушливо"

"Які солодкі"

"Мій мимиметр зламався!!!"

"Милота зашкалює, хоча це просто ручки"

"Тилюша. Ручка мила така"

"Такі рученята"

"Це дуже мило"

"Частинка Світлани, хочеться побачити Тилечку"

"Така больсая вже і така малесенька!"

"Малятку скоро рочок! Не віриться здається, нещодавно народилася манюня. Рік пролетів, як одна мить"

"Господи! Це молодшенька?"

Раніше знаменитість опублікувала кумедне фото з відпочинку.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Пуля-Дура".

Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Реввою.