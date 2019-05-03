ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Милота зашкалює": Світлана Лобода зворушила мережу фото молодшої дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2019 - 09:44
"Милота зашкалює": Світлана Лобода зворушила мережу фото молодшої дочки
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка полетіла на відпочинок разом з дітьми

Співачка Світлана Лобода активно виступає з концертами - правда, не в Україні, а крім того, була зоряної наставницею в російській версії шоу "Голос. Діти", де примудрилася потрапити в гучний скандал. Щоб розслабитися і заспокоїти нерви, артистка разом з дітьми вирушила на відпочинок до моря. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася дуже зворушливим фото зі своїми дочками.

На знімку видно лише ручки дівчаток - при цьому Єва і Тільда зворушливо тримаються за руки.

"Мої", - лаконічно підписала фото Лобода.

&quot;Милота зашкалює&quot;: Світлана Лобода зворушила мережу фото молодшої дочки

Фото: Світлана Лобода показала фото з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо, що якщо восьмирічна Євангеліна нерідко з'являється в акаунті мами, то маленьку Тільду, якій 24 травня виповниться рік, співачка не показує. Тому фанати були дуже раді і зворушені таким знімком.

Вони почали активно розчулюватися чарівному кадру та гадати, де саме відпочиває артистка з дітьми. До речі, Світлана досі не зізналася, хто ж є батьком її молодшої дочки.

  • "Божеее як мило"
  • "Така маленька хрупенькая ручкаа"
  • "Скоро вже рочок"
  • "Божеее як же це зворушливо"
  • "Які солодкі"
  • "Мій мимиметр зламався!!!"
  • "Милота зашкалює, хоча це просто ручки"
  • "Тилюша. Ручка мила така"
  • "Такі рученята"
  • "Це дуже мило"
  • "Частинка Світлани, хочеться побачити Тилечку"
  • "Така больсая вже і така малесенька!"
  • "Малятку скоро рочок! Не віриться здається, нещодавно народилася манюня. Рік пролетів, як одна мить"
  • "Господи! Це молодшенька?"

Раніше знаменитість опублікувала кумедне фото з відпочинку.

&quot;Милота зашкалює&quot;: Світлана Лобода зворушила мережу фото молодшої дочки

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Пуля-Дура".

Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Реввою.

 

А ми батрачимо: Лобода знову полетіла відпочивати На Світлану Лободу подали в суд: усі подробиці
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Лободапевецдочь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся