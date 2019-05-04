Занадто гаряче! Лобода в купальнику розбурхала мережу ідеальними вигинами

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка звабила пікантними пляжними кадрами

Популярна співачка Світлана Лобода взяла за правило кілька разів на рік виділяти час для повноцінної відпустки з дітьми і повного релаксу. Вона відправляється на екзотичний курорт і насолоджується безтурботним часом наодинці з собою та близькими. Цей раз не став винятком – артистка повідомила, що перед черговим туром вирішила відпочити, щоправда, куди саме вона полетіла, шанувальникам не повідомляла. Втім, судячи по фото, зірка відновлює сили біля моря або океану і не забуває давати привід для обговорень гарячими знімками, показуючи фото з курорту. Так, знаменитість опублікувала в Instagram кадри в пікантному купальнику, що підкреслив її принади.

Співачка красується біля басейну з блакитною водою. Її очі прикриті сонячними окулярами, а суцільний чорний купальник з відкритою спиною і екстремальною лінією декольте притягує увагу до апетитних округлостей стрункої фігури.

Світлана Лобода показала декольте у відвертому купальнику (відео: instagram.com/lobodaofficial)

Вона позує в декількох ракурсах, а також показує на відео прогулянку уздовж берега, та дає змогу детально розглянути свої форми.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники прийшли в повний захват від побаченого. Вони назвали фігуру Світлани ідеальною і навперебій залишали захоплені коментарі.

"Найкраща фігура", "Яка ви красива!", "Яка шикарна!", "Ідеальна у всьому!", "Фігура отпад", "Ну просто справжня Superstar. Як можна бути такою ідеальною?!", "Світлано, ви супер! Ну, не можна бути красивою такою!", "Розкішна дівчина!", "Просто Королева!", "Невимовно красива! Еталон краси!" - не змогли утриматися від компліментів підписники.

Варто сказати, що у відпустку Світлана поїхала з дітьми – Євангеліною і Тільда. Співачка зворушила мережу трептним знімком з молодшою дочкою, яка міцно і ніжно тримає зіркову маму за руку.

Раніше MONATIK оригінально переспівав новий хіт Світлани Лободи "Пуля-Дура".

Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили у відносинах з шоуменом Олександром Реввою.