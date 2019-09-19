Зваблива Єфросиніна полонила хвилюючими вигинами в "зміїній" сукні

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телезірка розповіла про насичений робочий графіку

Маша Єфросиніна вражає шанувальників стильними виходами. Кожен її образ – ефектний і неповторний, а шанувальники теледіви "беруть" у неї уроки елегантності, досконально вивчаючи кожен лук. Наприклад, на день народження до своєї подруги і колеги Каті Осадчої зірка прийшла у розкішній сукні-вишиванки глибокого темно-синього кольору від Віти Кін. Вона замилувала мережу романтикою з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Тепер же Маша буквально виблискувала в сукні по фігурі від бренду Crystal Design.

Теледіва опублікувала в Instagram кілька кадрів у блискучому вбранні, щедро розшитому паєтками. Воно ідеально підкреслило хвилюючі вигини знаменитості.

Вечірній лук Маша довершила золотими босоніжками на тонкій шпильці. Волосся зірки зібране в пучок і покладені в вечірню зачіску, в якості аксесуарів вона обрала великі золоті сережки.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Попереду три важливі дня. Слідкуйте за сторіз", — заінтригувала Маша в підписі до світлини.

Коментатори поспішили обдарувати зірку щирими компліментами і захоплювалися її образом.

Дуже жіночно!

Образ просто вогонь

Ви прекрасно виглядаєте! Я захоплююся вами!

Марія, хіба можна бути такою ідеальною

Така ві гарна, Маріє

Маша, дуже красива!

Ой, ви Богиня! Як завжди

Маша, як завжди, диво!

Яка ж ви гарна

Королева

Бомбезний лук! Дизайнерське плаття?

Скріншот коментарів

У сторіз Маша показала "вид ззаду", щоб шанувальники могли гідно оцінити, як на ній сидить вбрання

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна вразила кулінарними здібностями чоловіка Тимура Хромаєва.

Раніше Маша Єфосиніна задалася важливими питаннями на тему відносин між батьками і дітьми.