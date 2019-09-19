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Зваблива Єфросиніна полонила хвилюючими вигинами в "зміїній" сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.09.2019 - 17:37
Зваблива Єфросиніна полонила хвилюючими вигинами в "зміїній" сукні
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телезірка розповіла про насичений робочий графіку

Маша Єфросиніна вражає шанувальників стильними виходами. Кожен її образ – ефектний і неповторний, а шанувальники теледіви "беруть" у неї уроки елегантності, досконально вивчаючи кожен лук. Наприклад, на день народження до своєї подруги і колеги Каті Осадчої зірка прийшла у розкішній сукні-вишиванки глибокого темно-синього кольору від Віти Кін. Вона замилувала мережу романтикою з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Тепер же Маша буквально виблискувала в сукні по фігурі від бренду Crystal Design.

Теледіва опублікувала в Instagram кілька кадрів у блискучому вбранні, щедро розшитому паєтками. Воно ідеально підкреслило хвилюючі вигини знаменитості.

Вечірній лук Маша довершила золотими босоніжками на тонкій шпильці. Волосся зірки зібране в пучок і покладені в вечірню зачіску, в якості аксесуарів вона обрала великі золоті сережки.

Зваблива Єфросиніна полонила хвилюючими вигинами в &quot;зміїній&quot; сукні

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Попереду три важливі дня. Слідкуйте за сторіз", — заінтригувала Маша в підписі до світлини.

Коментатори поспішили обдарувати зірку щирими компліментами і захоплювалися її образом.

  • Дуже жіночно!
  • Образ просто вогонь
  • Ви прекрасно виглядаєте! Я захоплююся вами!
  • Марія, хіба можна бути такою ідеальною
  • Така ві гарна, Маріє
  • Маша, дуже красива!
  • Ой, ви Богиня! Як завжди
  • Маша, як завжди, диво!
  • Яка ж ви гарна
  • Королева
  • Бомбезний лук! Дизайнерське плаття?

Скріншот коментарів

У сторіз Маша показала "вид ззаду", щоб шанувальники могли гідно оцінити, як на ній сидить вбрання

Зваблива Єфросиніна полонила хвилюючими вигинами в &quot;зміїній&quot; сукні

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна вразила кулінарними здібностями чоловіка Тимура Хромаєва.

Раніше Маша Єфосиніна задалася важливими питаннями на тему відносин між батьками і дітьми.

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