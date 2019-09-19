"Так виглядає щастя!" Маша Єфросиніна у вишиванці зворушила ніжністю з чоловіком

Хромаєв і Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча позувала в розкішному платті-вишиванці

Маша Єфросиніна не часто балує підписників в instagram фото з чоловіком, але ще ріжемо можна побачити на її сторінці знімки дочки Нани, тому недавнє фото дорослої довгоногої красуні разом із зірковою мамою викликало справжній ажіотаж у мережі. А ось синок Маші, Олександр – частий гість на її сторінці, причому, як в сторіз, так і в самому фотоблозі. Нещодавно телеведуча побувала на святкуванні дня народження своєї колеги і подруги Каті Осадчої – вона приїхала на свято в заміський комплекс, де проходив захід, з коханим чоловіком Тимуром Хромаєвим. Щасливим фото в обіймах свого чоловіка теледіва поділилася на сторінці в Instagram.

Ведуча вбралася в темно-синє плаття-вишиванку від українського дизайнера Віти Кін. У волоссі Маши можна помітити білу квітку. Вона доповнила свій романтичний етно-образ невеликою сумочкою з золотими металевими елементами. Тимур обіймає дружину за талію, стоячи у неї за спиною.

"Моменти", - підписала душевний кадр англійською телезірка.

Хромаєв і Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники перейнялися атмосферою, зображеною на трепетному кадрі. Вони поспішили обдарувати яскраву пару компліментами.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Такі красиві

Чудові

Так виглядає щастя

Розкішна пара

Красива і Щаслива пара!

Ви прекрасні

Ви чудові

Ви такі позитивні і справжні, щастя вашій родині!

Дуже гарна і гармонійна пара

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна з гордістю показала кулінарні таланти чоловіка на душевному сімейному відео.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася думками про виховання дітей і поміркуємо про правильну позицію батьків по відношенню до своєї дитини.