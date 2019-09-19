Обольстительная Ефросинина пленила волнительными изгибами в "змеином" платье

Телезвезда рассказала о насыщенном рабочем графике
Маша Ефросинина впечатляет поклонников стильными выходами. Каждый ее образ – эффектный и неповторимый, а поклонники теледивы "берут" у нее уроки элегантности, досконально изучая каждый лук. Например, на день рождение к своей подруге и коллеге Кате Осадчей звезда пришла в роскошном платье-вышиванки глубокого темно-синего цвета от Виты Кин. Она умилила сеть романтикой с мужем Тимуром Хромаевым. Теперь же Маша буквально сверкала в платье по фигуре от бренда Crystal Design.
Теледива опубликовала в Instagram несколько кадров в блестящем наряде, щедро расшитом пайетками. Он идеально подчеркнул волнительные изгибы знаменитости.
Вечерний лук Маша довершила золотыми босоножками на тонкой шпильке. Волосы звезды собраны в пучок и уложены в вечернюю прическу, в качестве аксессуаров она предпочла крупные золотые серьги.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Впереди три важных дня. Следите за сториз", — заинтриговала Маша в подписи к снимку.
Комментаторы поспешили одарить звезду искренними комплиментами и восхитились ее образом.
Скриншот комментариев
В сториз Маша показала "вид сзади", чтобы поклонники по достоинству могли оценить идеально сидящий на ней наряд.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, что Маша Ефросинина впечатлила кулинарными способностями мужа Тимура Хромаева.
Ранее Маша Ефосинина задалась важными вопросами на тему отношений между родителями и детьми.