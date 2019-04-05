Оголена і без макіяжу: 45-річна Кейт Бекінсейл вразила сміливим фото

Прихильники запевняють, що актриса зовсім не виглядає на свій вік
Голлівудські зірки не так вже часто вирішуються показати всьому світові своє обличчя без косметики, і навіть тоді часто злегка прикрашають дійсність фільтрами або ж перманентним макіяжем. Проте зірка "Іншого світу" Кейт Бекінсейл не з їх числа - 45-річна актриса не побоялася опублікувати на своїй сторінці в Instagram знімок абсолютно "голого" обличчя.
Більш того, на сміливому фото, зробленому у ванній, видно, що зірка ще й оголена - проте всі пікантні частини тіла вона все ж обрізала.
Зазначимо, що у Кейт 2,8 мільйона підписників.
Фото: Кейт Бекінсейл (instagram.com/katebeckinsale)
"Mens sana in corpore sano", - підписала кадр артистка, що перекладається з латинської як "у здоровому тілі — здоровий дух".
"Або, як ми говоримо в Чизвіку, "Чиста дупа — чиста совість", - з гумором додала Бекінсейл.
Менш ніж за добу пост набрав 124 тисячі лайків і тисячі захоплених коментарів. Підписники захоплюються красою і свіжістю Кейт і запевняють, що вона ну ніяк не виглядає на свій вік.
До речі, в березні Бекінсейл видалила свій аккаунт в Instagram після критики їх відносин з коміком Пітом Девідсоном, який на 20 років молодше її. Однак зараз зірка відновила його і подібними фото доводить, що 25-річному Піту дуже пощастило роздобути таку дівчину.
Нагадаємо, 45-річна супермодель Кейт Мосс оголилась для British Vogue.
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