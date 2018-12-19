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У відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілих

Lite » Зірки 19.12.2018 - 10:23
У відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілих
Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Наряд герцогині підкреслив її значний животик

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл, яка вагітна первістком, днями вийшла у світ і продемонструвала ефектний образ. 37-річна герцогиня Сассекська відвідала будинок престарілих в Лондоні - Brinsworth House.

Відзначимо, що там живуть художники, артисти, актори та інші представники індустрії розваг, які все життя присвятили цим творчим професіям. Сама ж Меган до заміжжя також знімалася в кіно, так що їм було про що поговорити.

У відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілихУ відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілих

Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Для появи на публіці Маркл вибрала біле облягаюче плаття середньої довжини з чорними візерунками від бренду Brock Collection вартістю трохи більше тисячі доларів, яке підкреслило її вже досить значний животик. Нагадаємо, перша дитина колишньої актриси повинна з'явитися на світ навесні.

У відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілихУ відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілих

Фото: Меган Маркл (instagram.com/elleaus)

Герцогиня доповнила образ сірим пальто від Soia&Kyo, а також замшевими туфлями на високому каблуці її улюбленого бренду Aquazzura і рожевим клатчем.

У відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілихУ відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілих

Фото: Меган Маркл (instagram.com/birkirazcom)

У рамках свого візиту Вона зустрілася з персоналом установи і його мешканцями, а також із задоволенням майструвала разом з ними новорічні вироби і прикраси.

У відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілихУ відвертій сукні і на підборах: Меган Маркл відвідала будинок престарілих

Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghanandharry1)

Нагадаємо, Меган Маркл показала кругленький животик на церемонії The Fashion Awards 2018. На церемонії у дружини принца Гаррі випала почесна місія - вона вручала нагороду дизайнеру Клер Уейт Келлер, яка є креативним директором будинку Givenchy і творцем весільного плаття герцогині.

Раніше Меган Маркл з'явилася на благодійному концерті Royal Variety Performance в театрі Палладіум в Лондоні, який щорічно проходить під патронатом королеви.

До речі, принц Гаррі відмовився від сімейної традиції заради Меган Маркл.

Як пройшло весілля Меган Маркл і принца Гаррі (фото: РБК-Україна)

 

 

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