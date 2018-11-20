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Беременная Меган Маркл блистала на благотворительном концерте в Лондоне

Lite » Звезды 20.11.2018 - 11:02
Беременная Меган Маркл блистала на благотворительном концерте в Лондоне
Фото: Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)

Интересное положение герцогини становится все заметнее

Вечером 19 ноября 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри посетили концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум в Лондоне.

Это благотворительное мероприятие, состоящее из танцевальных, вокальных и комедийных номеров, проходит ежегодно под патронатом королевы.

Беременная Меган Маркл блистала на благотворительном концерте в Лондоне

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

На сцене в этот раз выступали популярные группы и исполнители: Take That, Clean Bandit, Джордж Эзра, Андреа Бочелли. Отметим, что принц Гарри впервые посетил Royal Variety Performance в 2015 году, для его супруги сегодняшнее появление на шоу стало дебютным.

 

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)
 

На публике герцогиня Сассекская, интересное положение которой становится все заметнее, появилась в черно-белом топе, расшитом пайетками, и длинной юбке Safiyaa. Меган дополнила образ серьгами канадского бренда Birks.

Беременная Меган Маркл блистала на благотворительном концерте в Лондоне

Фото: Меган Маркл (instagram.com/a.royal.moment)

Беременная Меган Маркл блистала на благотворительном концерте в Лондоне

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/a.royal.moment)

Маркл с радостью принимала многочисленные поздравления в связи с будущим прибавлением семейства. В том числе и от знаменитого британского музыканта Гэри Барлоу — участника и автора почти всех хитов группы Take That.

Беременная Меган Маркл блистала на благотворительном концерте в ЛондонеФото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/a.royal.moment)

Напомним, ранее Меган Маркл угодила в модный конфуз, появшись на публике в грязных колготках.

Мы также писали о том, что Кейт Миддлтон поразила своим удивительным платьем цвета морской волны.

Кстати, был назван самый популярный представитель британской королевской семьи.

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Новости Украины ЛондонМеган Марклпринц Гарри
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