Беременная Меган Маркл блистала на благотворительном концерте в Лондоне

Фото: Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)

Интересное положение герцогини становится все заметнее

Вечером 19 ноября 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри посетили концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум в Лондоне.

Это благотворительное мероприятие, состоящее из танцевальных, вокальных и комедийных номеров, проходит ежегодно под патронатом королевы.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

На сцене в этот раз выступали популярные группы и исполнители: Take That, Clean Bandit, Джордж Эзра, Андреа Бочелли. Отметим, что принц Гарри впервые посетил Royal Variety Performance в 2015 году, для его супруги сегодняшнее появление на шоу стало дебютным.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)



На публике герцогиня Сассекская, интересное положение которой становится все заметнее, появилась в черно-белом топе, расшитом пайетками, и длинной юбке Safiyaa. Меган дополнила образ серьгами канадского бренда Birks.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/a.royal.moment)

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/a.royal.moment)

Маркл с радостью принимала многочисленные поздравления в связи с будущим прибавлением семейства. В том числе и от знаменитого британского музыканта Гэри Барлоу — участника и автора почти всех хитов группы Take That.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/a.royal.moment)

Напомним, ранее Меган Маркл угодила в модный конфуз, появшись на публике в грязных колготках.

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Кстати, был назван самый популярный представитель британской королевской семьи.

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