Подобається дивитися в дзеркало: діва Монро підвела підсумки у свій день народження

Епатажній артистці виповнилося 42 роки
Українська травесті-діва Монро любить ділитися з шанувальниками мотивуючими радами і підводити різні підсумки. Приміром, напередодні настання Нового року 2020 вона зробила підсумковий пост про те, яким для неї був рік 2019-й, зазначивши, що він вийшов досить контрастним. А 13 січня епатажна артистка святкує день народження - їй виповнилося 42 роки.
В честь цієї події Монро поділилася в Instagram ефектним чорно-білим кадром, на якому вона з коротким їжачком замість звичних розкішних локонів. Зірка зображена в профіль з закритими очима, а її обличчя і голови торкаються дві жіночі руки з довгими нігтями. У підписі до фото діва відверто підвела підсумки і поділилася своїми думками та емоціями.
За словами травесті-артистки, вона щаслива, а також задоволена своєю зовнішністю і оточенням.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
"42. Обнулилася. Сьогодні мені виповнилося...та ну. Досить мусолити цифри. Залиште їх для математиків, журналістів та статистики. Це мій день народження і я щаслива, що жива; що дихаю, кажу (начебто зв'язно), рухаюся; що слухаю свої Бажання, і головне дію, щоб їх виконати!
Мені подобається дивитися в дзеркало, і подобається зображення; мені подобається моє оточення і стрічка в інста і фб; мені подобається відчувати різний спектр емоцій і не гасити їх у собі! Нарешті. А ще я продовжую мріяти. Іноді забуваю про це, але в хвилини смутку, відчаю і уявної безнадії, я нагадую собі: "мрій! Та так, щоб з розмахом і шиком!" І відразу життя налагоджується.
Я знаю, що світ несправедливий і погане, брудне, смердюче відчуваєш відразу, воно завжди на поверхні... Але варто трохи змінити кут огляду і відкривається інший, Добрий, Чистий, Ароматний Світ, який може стати моїм, вашим, кожного. Просто потрібно вчитися робити вибір. Чим я і буду продовжувати займатися рівно стільки, скільки дозволить доля. З днем народження, і не журися мила Монро, у тебе все виходить", - відверто поділилася Монро.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
Шанувальники обсипали диву лавиною привітань з днем народження і теплими побажаннями.
Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)
Нагадаємо, раніше травести-діва Монро показала фото десятирічної давності.