"Не як у Кардашьян": травесті-діва Монро підвела підсумки року

Травесті-діва Монро (Фото: instagram.com/monritta)

Українська зірка поділилася міркуваннями про рік, що минає

Знаменита українська травесті-діва Монро знайшла час, щоб підвести підсумки 2019 року. За словами 41-річної зірки, він був у неї дуже контрастним.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила шанувальникам, що, з одного боку, вона багато чого не встигла у році, що минає, а з іншого - встигла все і навіть більше.

"З якогось переляку я вирішила на пробіжці підвести підсумки року і, чим більше заглиблювалася в глибини пам'яті, тим гнітюче ставав світ навколо. Щось не зробила, там не побувала, тут не дотиснула, туди взагалі не рипалася... Рік пролетів, як коло на американських гірках, на які я так і не зважилася піднятися.

СтопЭ, дитинко. Та ти з-за кордонів не вилазила, круті (можливо хтось вважає інакше, але це їх проблеми) відео знімала, мотиваційні писала пости, стількох людей надихнула, особистим досвідом ділилася, жодної нової зморшки, мінус 4 кг на фініші і гризло (я так ласкаво обличчя називаю) продовжує з'являтися на ТV! Кішечки, собачки - це за замовчуванням", - написала в мережі вона.

Також Монритта порівняла себе з голлівудською дівою Кім Кардашьян:

"Іноді корисно переглянути свою стрічку в інста, або звернутися до Google photo, щоб повернути впевненість у тому, що рік пройшов в яскравих подіях, хай і не таких гучних, як у Кім Кардашьян, але давайте по-чесному, хто з адекватних людей захоче жити життям Кім!? Отож-бо. Я купила шампанське, кручу буклі, сьогодні остання зйомка #впикувідмонро. Так що після потрібно відзначити з командою вдалий сезон! А в суботу зустрічайте у Франківську на конкурсі Miss Eldorado 2019. Буде красиво!".

Свій пост травесті-діва супроводила фото у звичному для неї екстравагантному образі.

Травесті-діва Монро (Фото: instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро розповіла, як святкуватиме Новий рік. 41-річна зірка поділилася, що значення новорічної ночі вважає переоціненим. Тому знаменитість задалася питанням, що ж поганого в тому, що вона хоче провести свято одна і в спокої.