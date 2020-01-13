Нравится смотреть в зеркало: дива Монро подвела итоги в свой день рождения

Эпатажной артистке исполнилось 42 года
Украинская травести-дива Монро любит делиться с поклонниками мотивирующими советами и подводить различные итоги. К примеру, накануне наступления Нового года 2020 она сделала итоговый пост о том, каким для нее был год 2019-й, отметив, что он получился весьма контрастным. А 13 января эпатажная артистка празднует день рождения - ей исполнилось 42 года.
В честь этого события Монро поделилась в Instagram эффектным черно-белым кадром, на котором она с коротким ежиком вместо привычных роскошных локонов. Звезда запечатлена в профиль с закрытыми глазами, а ее лица и головы касаются две женские руки с длинными ногтями. В подписи к фото дива откровенно подвела итоги и поделилась своими мыслями и эмоциями.
По словам травести-артистки, она счастлива, а также довольна своей внешностью и окружением.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
"42. Обнулилась. Сегодня мне исполнилось...да ну. Хватит мусолить цифры. Оставьте их для математиков, журналистов и статистики. Это мой день рождения и я счастлива, что жива; что дышу, говорю (вроде связано), двигаюсь; что слушаю свои Желания, и главное действую, чтобы их исполнить!
Мне нравится смотреть в зеркало, и нравится изображение; мне нравится мое окружение и лента в инста и фб; мне нравится испытывать разный спектр эмоций и не гасить их в себе! Наконец-то. А еще я продолжаю мечтать. Иногда забываю об этом, но в минуты грусти, отчаяния и кажущейся безнадеги, я напоминаю себе: "мечтай! Да так, чтоб с размахом и шиком!" И сразу жизнь налаживается.
Я знаю, что мир несправедлив и плохое, грязное, вонючее чувствуешь сразу, оно всегда на поверхности... Но стоит чуть изменить угол обзора и открывается другой, Добрый, Чистый, Ароматный Мир, который может стать моим, вашим, каждого. Просто нужно учиться делать выбор. Чем я и буду продолжать заниматься ровно столько, сколько позволит судьба. С днем рождения, и не унывай милая Монро, у тебя всё получается", - откровенно поделилась Монро.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Поклонники осыпали диву лавиной поздравлений с днем рождения и теплыми пожеланиями.
Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)
Напомним, ранее травести-дива Монро показала фото десятилетней давности.