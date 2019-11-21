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Травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.11.2019 - 11:58
Травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю
Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка позувала "лисою" і з яскравим гримом

Українська травесті-діва Монро постійно захоплює своїх шанувальників яскравими і стильними образами, а також ефектним макіяжем. Також 41-річна артистка може похвалитися завидною фізичною формою - нещодавно вона докладно розповіла, що допомагає їй зберігати красу і стрункість. Яскраву зовнішність і харизму Монро оцінили і за кордоном - вона прикрасила обкладинку британського б'юті-глянцю LYUN Beauty.

Знімками з фотосесії знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Монро позувала фотографу Вадиму Яцуну в доволі екстравагантному образі - силіконовій накладці на голову, яка створює ілюзію повної відсутності волосся, і яскравому гримі з акцентом на бровах і губах.

Доповнили ефектний лук чорний боді-арт а-ля кофтинка з відвертим декольте у вигляді язиків полум'я. Крім того, руки моделі також повністю пофарбовані в чорний, а на нігтях - яскраво-червоний манікюр.

Травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцюТравесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Кілька фото, в тому числі і варіанти обкладинок видання, також опублікував на своїй сторінці фотограф.

Травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцюТравесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/vadim_yatsun)

"Три години приголомшливий візажист - гример @alla_yakymova детально промальовувала кожен штрих-волосок на бровах, тонувала шкіру, дбайливо клеїла силіконову накладку на голову і всіляко намагалася довести образ до стану, коли фотографу залишиться лише трохи згладити тон і підкреслити малюнок! А фотограф, не менш приголомшливий @vadim_yatsun поставив готову модель в кадр і виголосив pose У підсумку всі чекали два! роки, щоб фото потрапили на обкладинку і сторінки англійського б'юті - журналу і світ побачив наш креатив! Я чекати НЕ люблю, Але у випадку з творчістю немає чітких меж, кордонів і часу. Дочекалися", - прокоментувала діва Монро.

Травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/vadim_yatsun)

У коментарях користувачі мережі активно висловлюють свій захват подібним образом, деякі навіть порівнюють артистку з інопланетянкою.

  • Вау! Це чудово!
  • Фантастика!!! Круто!!!
  • Всім браво!!! Це дуже круто!
  • Мені здається, це ваша найкраща фотосесія! Фотографу браво!
  • Афигеть як круто!!
  • Приголомшливо
  • З розуму зійти, як круто!!
  • Як незвично. Я вражена. Ви гідні обкладинок найвідоміших журналів
  • Монро, шедеврально, браво
  • просто Нереально ..
  • Монроша, Ви Тартак! Де ваша літаюча тарілка?
  • Ух ти ж......Чудова...
  • Управління
  • Монро ви діва.приголомшливі фотографії.якийсь красивущий прибулець!!!)))

Травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, травести-діва Монро похвалилася довгими ногами на ефектних фото. Епатажна артистка влаштувала атмосферну фотосесію в ботсаду.

Травесті-діва Монро розкрила свої секрети краси і стрункості Діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою у Португалії
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