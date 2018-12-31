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З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2018 - 16:33
З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Знаменитості подякували шанувальникам за підтримку і привітали з Новим роком

На дворі 31 грудня та Новий 2019 рік вже стукає у двері. У зв'язку з наступаючими святами багато українських знаменитостей залишили зворушливі послання в своїх акаунтах в Instagram. Селебріті дякують шанувальникам за любов і підтримку, вітають з Новим роком і діляться своїми планами на головну ніч року, а також милими фотографіями.

"Спасибі #2018 за все ! Стільки всього сталося. Дякую за #КаждыйМиг!!! Всіх з наступаючим!!!! Побільше Вам чудес!!!!" - пише Дмитро Монатік.

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірокФото: instagram.com/monatik_official

"Нехай свято буде затишне і теплим. Які плани на новорічну ніч?" - цікавиться Олег Винник.

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірокФото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Поки чоловік поїхав купувати все для салату Олів'є, я розмірковую про те, що ще потрібно встигнути в цьому році? Подякувати, Пробачити і Попросити.
А ви все встигли?;) і буде Олів'є на вашому столі ? Якщо так, то з ковбасою або з куркою, з солоним огірком або свіжим?))) З наступаючим вас, дорогі", - поділилася Гайтана.

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірокФото: instagram.com/gaitanamusic

Ольга Фреймут опублікувала ніжне фото з чоловіком Володимиром Локотко.

"Ну ось вже завтра закінчиться рік. Найцікавіший рік мого життя - стільки випробовувань , стільки уроків , стільки викликів . Альо ж це нагода перевірити себе. Силу духу і серця. Інтуїцію і даний Богом розум. Обожнюю кожну пережиту цьогорічну секунду", - написала ведуча.

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірокФото: instagram.com/freimutolia

"Бажаю вам ще більше безцінних моментів в житті. Спасибі 2018, їх було багато", - зазначила Санта Дімопулос під зворушливим фото з сином, на якому вони сидять на пляжі і дарують один одному поцілунок.

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірокФото: instagram.com/santadimopulos

"Ну взагалі, тепер зрозуміло, в кого я така пухкенька! У сина. Перед цим він намагався лизнути вітрину! Це теж у мене. З Наступаючим!" - пише Анна Сєдокова під забавним відео з сином Гектором в магазині.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Відео: instagram.com/annasedokova

"Зі святами, друзі! Нехай годину нового року рахує наші спільні перемоги, успіхи, миттєвості щастя. Мирного, гармонійного, музичного! До зустрічі у 2019-му ;) (фото з благодійного концерту у Вільнюсі 20.12.2018)", - побажали "Океан Ельзи".

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірокЗ Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Світлана Лобода поділилася пікантним фото, супроводивши його короткої підписом "31 грудня".

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірокФото: instagram.com/lobodaofficial

"З Новим роком, особливі Люди! Кожен із нас - унікальна особистість і я хочу, щоб в новому році у Вашому житті сталося справжнє Диво! Дякую, що цей рік Ми провели разом! Попереду - багато цікавого, а зараз - мерщій готуватися до ГОЛОВНОГО свята!" - привітала фанів Злата Огневич.

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірок

З Новим 2019 роком: зворушливі і надихаючі привітання зірокФото: instagram.com/zlata.ognevich

"З наступаючим Новим роком! Проводжаючи рік, що минає, скажімо слова подяки! Спасибі, 2018! Привіт, 2019!" - написала Ані Лорак. Співачка опублікувала відео зі своїми головними моментами в 2018 році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Відео: instagram.com/anilorak

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