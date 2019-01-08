"Новорічне диво": героїня Київ вдень і вночі виходить заміж

Фото: (instagram.com/krohael)

Красуня отримала пропозицію руки і серця в новорічну ніч

Героїня популярного серіаліті Київ вдень і вночі Карина поділилася з шанувальниками радісною новиною і романтичною історією. Як повідомила красуня, ця новорічна ніч стала для неї по-справжньому чарівною, адже в перші хвилини 2019-го року її коханий Алекс Авакумов зробив їй пропозицію.

Щаслива майбутня дружина поділилася на своїй сторінці в Instagram відповідним фото, на якому зображений букет білих троянд, коробочка для кільця і багатозначний підпис "Так!".

Фото: (instagram.com/krohael)

Зазначимо, що Карина і Алекс зустрічаються вже рік.

"Я не мала жодного уявлення про те, що це станеться саме в Новий рік, – зізналася Карина Новому каналу. – Алекс зробив все дуже красиво, продумав все до дрібниць, навіть кільце робив на замовлення. Спочатку у мене був ступор, потім шок, а потім – сльози щастя! Плакала десь годину, потім дзвонила рідним, які дуже раділи за нас і вітали".

Фото: (instagram.com/krohael)

Карина зізналася, що весілля – логічне продовження цих відносин, які вона називає найбільш гармонійними, теплими і щирими у своєму житті. До того ж, про можливе швидке весілля натякнула їм відома народна прикмета.

"У вересні на весіллі наших друзів я зловила букет нареченої, а Алекс – бутоньєрку! – згадує Карина. – І зі мною, і з ним це сталося вперше в житті! Досі я зовсім не вірила в прикмети. Виявилося, що як раз в цей час він вже продумував план, як зробити мені пропозицію. У новому році бажаю всім любові, тепла і віри в чудеса!"

Фото: (instagram.com/krohael)

Одразу ж після свят закохані відправилися на батьківщину Карини, Хмельницький, – знайомити батьків з майбутнім зятем.

Фото: (instagram.com/krohael)

Шанувальники дівчини пораділи за неї і бажають їй щастя і міцної сім'ї в коментарях.

"Боже, Кариночка, я вас вітаю))) Ви шалено красива пара) Головне-намагайтеся слухати один одного,розумійте і цінуєте)))";

"Вітаю! Будьте найщасливішими";

"Вав!! Я така рада за вас) будьте щасливі";

"Вітаю. Величезного щастя";

"Поздравляююю! Величезного щастя тобі!!! І нехай все у вашій майбутній сім'ї буде добре! (як мінімум)";

"Вау. Щастя Вам і всього самого найкращого. Цінуйте один одного";

"Мої вітання! Самого світлого щастя";

"Боже, я так рада за вас! А коли весілля?";

"Вітаю! Ви найкраща пара) так цікаво за вами спостерігати)) побільше б спільних фоток вам)";

"Вітаю!) Щастя вам!!! Довгих років разом ,і нехай кожен день приносить щастя!" - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів: (instagram.com/krohael)

Нагадаємо, в січні минулого року Карина розлучилася з Пашею з Києва вдень і вночі. Зі своїм майбутнім чоловіком, Алексом, дівчина була знайома вісім років, але лише в кінці травня минулого року пара почала зустрічатися.

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