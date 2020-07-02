На низькому старті: Леся Нікітюк захопила стрункою фігурою в міні-сукні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча зачарувала креативним фото зі зйомок

Популярна телеведуча Леся Нікітюк знову занурилася в активні робочі будні - вона знімає своє тревел-шоу Le Маршрутка, не забуваючи і про інші проекти. Навіть на карантині зірка зберегла підтягнуту фігуру завдяки спеціальній схемі харчування і з задоволенням демонструє її. Так, артистка блиснула стрункими формами на свіжому знімку зі зйомок ТВ-шоу.

На фото Леся зображена в стильному чорному міні-платті і такого ж кольору шльопанцях. На обличчі у Леді Ле яскравий макіяж з темною помадою, а волосся вона зібрала у високий хвіст. Ведуча відображена в цікавій позі, ніби збирається брати участь у змаганнях з бігу.

"Я на низькому старті. Хто Зверху? Дівчата чи дівчата? 10 й сезон!" - прокоментувала кадр Нікітюк.

Леся Нікітюк блиснула стрункими формами в міні-сукні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники почали обсипати Леді Ле компліментами, захоплюючись її худенькою постаттю.

Класна, чарівна прекрасна

Леся...непоганий старт...можна і нижче!!!А хто буде зверху,це вже час покаже!!!

Як ти виглядаєш так добре кожен день?

В цій позі тіко знизу вийти

Дуже гарна

Тут без варіантів

Першість з ідеальним ніг

Красива

Всі ж знають що дівчата)))

Така худесенька

Ти крутіше ніж Евлеева

Чарівна Леді

Дівчата завжди зверху!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, нещодавно під час зйомок шоу Le Маршрутка Леся Нікітюк ледь не потонула в болоті на очах у колег. На щастя, гід зміг витягнути відважну ведучу, яка тут же пожартувала, що її спосіб харчування явно пішов на користь.

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Автор: Марина Настевіч