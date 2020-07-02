На низькому старті: Леся Нікітюк захопила стрункою фігурою в міні-сукні

Ведуча зачарувала креативним фото зі зйомок
Популярна телеведуча Леся Нікітюк знову занурилася в активні робочі будні - вона знімає своє тревел-шоу Le Маршрутка, не забуваючи і про інші проекти. Навіть на карантині зірка зберегла підтягнуту фігуру завдяки спеціальній схемі харчування і з задоволенням демонструє її. Так, артистка блиснула стрункими формами на свіжому знімку зі зйомок ТВ-шоу.
На фото Леся зображена в стильному чорному міні-платті і такого ж кольору шльопанцях. На обличчі у Леді Ле яскравий макіяж з темною помадою, а волосся вона зібрала у високий хвіст. Ведуча відображена в цікавій позі, ніби збирається брати участь у змаганнях з бігу.
"Я на низькому старті. Хто Зверху? Дівчата чи дівчата? 10 й сезон!" - прокоментувала кадр Нікітюк.
Леся Нікітюк блиснула стрункими формами в міні-сукні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники почали обсипати Леді Ле компліментами, захоплюючись її худенькою постаттю.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, нещодавно під час зйомок шоу Le Маршрутка Леся Нікітюк ледь не потонула в болоті на очах у колег. На щастя, гід зміг витягнути відважну ведучу, яка тут же пожартувала, що її спосіб харчування явно пішов на користь.
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Автор: Марина Настевіч