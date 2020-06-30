В топі і міні-шортах: Леся Нікітюк захопила осиною талією і стрункими ногами

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча влаштувала яскравий фотосет на природі

Леся Нікітюк подорожує по Україні, знімаючи другий сезон свого тревел-шоу Le Маршрутка. Ведуча із задоволенням ділиться зі своїми читачами в Instagram цікавими і незвичайними локаціями в рідній країні, а попутно влаштовує веселі і барвисті фотосети. Так, на свіжих кадрах Леді Ле відображена на природі в ефектному літньому луці.

Леся позувала в міні-шортах і футболці, яку зав'язала під грудьми і перетворила в топ. Костюм відрізняється яскравим тропічним принтом і чудово підкреслює шикарну фігуру ведучої, особливо її осину талію і довгі стрункі ніжки.

Зірка зробила нюдовий макіяж, а волосся залишила розпущеним. Вона прийняла ефектну позу, а промені сонця додали кадрам особливої атмосферності.

Леся Нікітюк захопила яскравим чином і стрункою фігурою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що раніше Нікітюк розповідала, що допомагає їй підтримувати себе у формі - наприклад, вона практикує інтервальне голодування.

Нагадаємо, нещодавно під час зйомок шоу Le Маршрутка Леся Нікітюк ледь не потонула в болоті на очах у колег. На щастя, гід зміг витягнути відважну ведучу, яка тут же пожартувала, що її спосіб харчування явно пішов на користь.

Також раніше ми писали, що телезірка показала "любовний трикутник" і себе 17-річну.

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Автор: Lite