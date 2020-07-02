На низком старте: Леся Никитюк восхитила стройной фигурой в мини-платье

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая очаровала креативным фото со съемок

Популярная телеведущая Леся Никитюк снова погрузилась в активные рабочие будни - она снимает свое тревел-шоу Le Маршрутка, не забывая и о других проектах. Даже на карантине звезда сохранила подтянутую фигуру благодаря специальной схеме питания и с удовольствием демонстрирует ее. Так, артистка сверкнула стройными формами на свежем снимке со съемок ТВ-шоу.

На фото Леся запечатлена в стильном черном мини-платье и такого же цвета шлепанцах. На лице у Леди Ле яркий макияж с темной помадой, а волосы она собрала в высокий хвост. Ведущая запечатлена в интересной позе, будто собирается участвовать в соревнованиях по бегу.

"Я на низком старте. Хто Зверху? Дівчата чи дівчата? 10 й сезон!" - прокомментировала кадр Никитюк.

Леся Никитюк сверкнула стройными формами в мини-платье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники принялись осыпать Леди Ле комплиментами, восхищаясь ее худенькой фигурой.

Класна, чарівна прекрасна

Леся...неплохой старт...можно и пониже!!!А кто будет сверху,это уже время покажет!!!

Як ти виглядаєш так добре кожен день?

В цій позі тіко знизу получиться

Дуже гарна

Тут без варіантів

Первенство по идеальным ногам

Красивая

Всі ж знають що дівчата)))

Така худесенька

Ты круче чем Евлеева

Чарівна Леді

Дівчата завжди зверху!!!

Скриншот комментариев

Напомним, недавно во время съемок шоу Le Маршрутка Леся Никитюк едва не утонула в болоте на глазах у коллег. К счастью, гид смог вытащить отважную ведущую, которая тут же пошутила, что ее способ питания явно пошел на пользу.

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Автор: Марина Настевич