Леся Нікітюк ледь не потонула прямо на очах знімальної групи: врятувало чудо!

Леся Нікітюк поділилася моторошнуватою історією (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк мало не потонула в болоті. Від "засмоктування" її врятувало диво і... інтервальне голодування

Леся Нікітюк могла загинути під час зйомок свого шоу "Le Маршрутка".

Так, днями ведуча "Нового каналу" шокувала своїх фанатів, опублікувавши в Instagram фото з подряпаними ногами і руками, ніби її хтось побив. Але Леся одразу ж поспішила заспокоїти шанувальників - вона ні з ким не билася. Подряпини "на пам'ять" їй залишила Чернігівська область, куди вона їздила знімати своє шоу.

Леся Нікітюк показала подряпані ноги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Саме на півночі України телезірка досліджувала рідкісний вид болота в нашій країні, яке затягує. І так захопилася прогулянкою по болотистій місцевості, що трохи не потонув прямо на очах знімальної групи.

"У момент, коли мене затягувало болото, я згадувала сцени з фільмів, де людині кидають гілку, щоб вона вибралася. Але не всі такі сцени закінчуються хепі-ендом. Добре, що поруч був "поводир", який знає болото, як своїх п'ять пальців. Він зміг мене витягти. Та й інтервальне голодування пішло на користь - недовго мене тягнули. Словом, я вам скажу так: тревел - це завжди екстрим, а український тревел - це подвійна доза екстриму. Існує багато локацій, на які ще жодного разу не ступали ноги знімальної групи, і ось Бондарівське болото - одна з них. Я рада, що ми з командою зможемо показати місце, що засмоктує у прямому сенсі цього слова", - розповіла Нікітюк.

Леся Нікітюк і знімальна група на болотах Чернігівської області (фото: прес-служба "Нового каналу")

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в мікро-шортах.

Також раніше ми писали, що телезірка показала "любовний трикутник" і себе 17-річну.

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Автор: Марія Бойко