Судорожно міняємо квитки: Катерина Кухар раптово перервала відпустку в Таїланді

катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина з чоловіком спішно повертається в Україну з Таїланду

Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим після сотні концертів і туру по Франції та Україні вирушили на заслужений відпочинок – пара полетіла в Таїланд. Там українська прима-балерина не тільки розслабляється на пляжі і ніжитися під сонцем, але активно та з користю проводить час. Але судді Танців з зірками не довго судилося релаксувати на райському курорті – в зв'язку коронавірусом президент України Володимир Зеленський закликав українців, які перебувають в інших країнах, терміново повертатися додому, поки відкриті кордони.

Так, Катерина опублікувала серію живописних фото, зроблених на екзотичному курорті. На романтичних яскравих кадрах вона позує разом з чоловіком. На одному з фото він тримає дружину на руках, на іншому – обіймає, розташувавшись на дерев'яному помості, також пара позувала в заростях лісу, взявшись за руки.

"Мені ніколи нічого в житті не давалося легко і мій медовий місяць, через 10 років, тому доказ... Не буду рахувати дні, які нам довелося залишити непережитими в Таїланді і не буду про них шкодувати, зараз найголовніше — це повернутися додому..." - підписала фото Катерина.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"І, незважаючи на те, що в усьому світі зараз сумно, буду вас заряджати і ділитися позитивом. Сьогодні ми вирушили в мангрових ліс — Tha Pom Klong Song Nam. Він знаходиться в провінції Крабі, приблизно в 35 км від Крабі тауна. Неймовірно мальовниче місце, де по всій стежці видно коріння пальми Лумфи, а вода кольору якихось нереальних дорогоцінних каменів... І чим далі йдеш, тим більше палітра відтінків. Мангрові зарості відновлюються 70% всього кисню на Землі, також з їх листя роблять тютюн, а з кори — барвники. В цих лісах живе близько трьох тисяч різних видів тварин. Ліс торфу, бере початок з басейну Chong PhraKaeo, що в перекладі означає "два водоканалу". Завдяки своєму унікальному розташуванню води підземного джерела змішуються з морською водою під час припливів. По пішохідній стежці розташовані альтанки для відпочинку і якщо присісти і закрити очі, можна поринути у казковий світ природи. Тому що звуки, які ти відчуваєш, як своєрідна мантра", - провелка вона екскурсію для шанувальників.

У сторіз Instagram балерина написала, що терміново міняє квитки і повертається в Україну. "Судорожно з туроператором намагаємося поміняти квитки і терміново повернутися в Україну. Та поки буде продовжувати радувати вас красивими видами і думати про позитивне", - пообіцяла вона.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Раніше Катерина Кухар в легкій строкатій туніці показала свою медитацію на тлі райських пейзажів.