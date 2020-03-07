Запаморочив голову: Катерина Кухар в Парижі зробила чуттєве визнання

Катерина Кухар (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар показала яскраві та чуттєві фото з Парижа

Катерина Кухар на гастролях за кордоном з чоловіком і партнером по сцені Олександром Стояновим не тільки встигає захоплювати публіку хореографічною майстерністю, але і шанувальників в мережі - фантастичними фото та враженнями від подорожі. Атмосфера столиці Франції настільки надихнула балерину і запалили очі, що знімки буквально випромінюють її захоплення.

У своєму Instagram Катерина опублікувала серію паризьких кадрів та зізналася в коханні місту романтиків.

"Цього разу дощовий Париж запаморочив голову... щогодини хотілося присісти, подихати і повернути з виру свого внутрішнього естета. Ілля Еренбург знімав Париж прихованою камерою, щоб передати весь колорит паризького життя і саме він сказав крилату фразу "Побачити Париж і померти!", - йдеться у публікації.

Катерина Кухар в Парижі (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина зазначила, що передати через знімки на смартфоні цю особливу атмосферу Парижа неможливо.

"Життя, вірніше, любов до життя, тут як ніде, відчувається у всьому: у манері одягатися, пити каву маленькими ковтками, неспішно прогулюватися, спостерігаючи за архітектурою...

Катерина Кухар в Парижі (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

...Про паризький шик і французьку кулінарію складаються легенди. А про культурне різноманіття і слів не підбереш. Тільки залишається, що зітхати, захоплюватися і намагатися запам'ятати кожну лінію мистецтва.

Як казав Ремарк, це єдиний у світі місто, де можна чудово проводити час, нічим, по суті, не займаючись. Загалом, так ми і спробували зробити.

Париж - любов моя!" - зізналася Кухар.

Катерина Кухар в Парижі (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

У мережі шанувальники Кухар захоплюються елегантною балериною в красивому місті та бажають знаменитості ще більше приємних годин відпочинку.

Катюша відпочиває в Парижі! Гарне місто приємного відпочинку.

Катя ти прекрасна!

Ви дуже красива;

Щаслива!

Неймовірної краси дівчина;

Фото до речі, дуууже ніжні, такі весняні. Париж вам до лиця!

Мила і красива!

Катерина, ви справжня окраса Парижа...

Фото: скрін коментарів instagram.com/ekaterinakukhar_officia

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар розповіла, як зберігає пристрасть у стосунках з чоловіком.