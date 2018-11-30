Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною

Дружина ведучого ледь вмовила його на цю затію
Відомий український ресторатор і ведучий "Ревізора" Микола Тищенко знявся в романтичній і в той же час пристрасній фотосесії зі своєю дружиною Аллою Барановською. Яскравими знімками дружина знаменитості поділилася на своїй сторінці в Instagram.
За словами Алли, було непросто вмовити його на це піти.
"Умовити головного Ревізора країни зробити сімейну зйомку майже нереально...", — анонсувала фотосесію Барановська.
Фото: Микола Тищенко Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Вона опублікувала три знімки з фотосету. На одному з них Тищенко палко обіймає кохану, стоячи позаду неї.
Фото: Микола Тищенко Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
"Мій. Разом завжди. Спасибі за наше щастя. Воно в тиші", — підписала одне з фото Алла.
Фото: Микола Тищенко Алла Барановська (instagram.com/allabonya)
Підписники прийшли в захват і відзначили в коментарях, що і пара і фотографії дуже красиві .
Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)
Нагадаємо, Микола Тищенко з дружиною показали костюми для Хеллоуїна.
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