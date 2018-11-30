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Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною

Lite » Зірки 30.11.2018 - 10:22
Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною
Фото: Микола Тищенко Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Дружина ведучого ледь вмовила його на цю затію

Відомий український ресторатор і ведучий "Ревізора" Микола Тищенко знявся в романтичній і в той же час пристрасній фотосесії зі своєю дружиною Аллою Барановською. Яскравими знімками дружина знаменитості поділилася на своїй сторінці в Instagram.

За словами Алли, було непросто вмовити його на це піти.

"Умовити головного Ревізора країни зробити сімейну зйомку майже нереально...", — анонсувала фотосесію Барановська.

Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною

Фото: Микола Тищенко Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Вона опублікувала три знімки з фотосету. На одному з них Тищенко палко обіймає кохану, стоячи позаду неї.

Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною

Фото: Микола Тищенко Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Мій. Разом завжди. Спасибі за наше щастя. Воно в тиші", — підписала одне з фото Алла.

Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною

Фото: Микола Тищенко Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Підписники прийшли в захват і відзначили в коментарях, що і пара і фотографії дуже красиві .

Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиноюМикола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною

Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиноюМикола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, Микола Тищенко з дружиною показали костюми для Хеллоуїна.

Ми також писали про те, що Микола Тищенко розповів, як змусити себе зайнятися спортом. Екс-учасник Танців з зірками 2018 дав поради, як можна запрограмувати себе на успішний шлях до краси і здоров'я.

До речі, раніше квартальці жорстко висміяли виступ Тищенко на Танцях з зірками.

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Новини України Микола Тищенко
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